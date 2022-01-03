【張敬軒演唱會】MC張天賦摘新人獎後上紅館 　軒仔：要扶助後輩

▲ 軒仔拿出吉祥物合照。

張敬軒演唱會《The Next 20》來到第9場，軒仔請來剛剛新鮮出爐新力軍男歌手金獎MC張天賦為嘉賓，令觀眾歡呼四起。

邀請MC出來前，軒仔謂自己坐在樂壇關愛座，最開心見到一班新血：「自己做過新人，我都是當年既得利益者，一步步進步，來到不同位置，多得好多前輩給機會，今日自己身為前浪，都有責任營造一個良好樂壇生態及良好新陳代謝給樂壇。」

▲ 二人大講笑話。

軒仔指今年見到好多優質偶像、優質創作人音樂人：「今日呢位人兄兩樣原素都有，可以話係『實偶派』。好榮幸請到佢，這大半年來我成日loop佢的歌。」現現場響起《反對無效》，觀眾歡呼四起，MC出場同軒仔合唱。

合唱完畢，MC指住自己西裝口袋，才發現隻公仔是用來扮袋巾，「聽講呢幾日上你個台都有交換禮物，我剛剛在後台聖誕樹上面見到呢隻野，好得意，火雞？係你個姐姐悉心幫你整早餐....」軒仔笑道，「你個人都幾客氣喎！攞人啲嘢叫人送俾你....呢隻嘢生前係姐姐個早餐擺盤裝飾。既然你鐘意，我同你介紹番，呢隻野係有名堂，佢個名叫：雕！你企中間！」MC反問「雕....你企中間？」軒仔就整古佢再反問，「你同我講呀？哈哈哈....」

▲ 軒仔欣賞MC張天賦。

軒仔又解釋，改這個名有寓意，「我們無論做音樂、做人都要搵到自信，無論任何處境，都堅持自己信念企定係中間，努力做自己音樂，就一定有人賞識。」繼而叫攝影師過來，說要影番張頒贈「雕」儀式合照留念。引得觀眾哈哈大笑，非常搞鬼。

MC獨唱選了《記憶棉》，並跟大家開心講：「新年第二日，今年有幸得到新人獎，第二日就企上紅館唱歌送給大家！真係好開心！」

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