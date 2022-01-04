【TOPick診症室】每晚打鼻鼾或涉嚴重疾病　醫生：5大徵狀與睡眠窒息症有關

打鼻鼾除了可能會影響到枕邊人外，也可能是睡眠窒息症的警號。呼吸系統科專科醫生鄺國柱表示，正常人睡覺是不應該打鼻鼾，但除了打鼻鼾外，再出現其他5個徵狀，包括夜尿較多、時常感到睡眠不足等，有機會是患上睡眠窒息症，長遠或影響心血管疾病。

打鼻鼾是不少人都有的睡眠習慣，不過，呼吸系統科專科醫生鄺國柱接受TOPick訪問時提到，當打鼻鼾時出現窒息情況，加上夜尿較多、起床後有頭痛、時常感到睡眠不足、記憶力及決斷能力變差時，或是患上睡眠窒息症，長遠來說或會出現心血管疾病。

他指出，打鼻鼾其中一個原因是吊鐘肥大，而人到中年時，身體結構也會出現改變，容易出現氣道塌陷，而煙酒及藥物也是其中一個原因，增加出現睡眠窒息症的風險。此外，部分天生下顎較細、扁桃腺大、鼻甲骨移位等的人士，在睡覺時的氣道也會容易被擠壓，形成阻塞性睡眠窒息症。至於如何診斷是否患有睡眠窒息症，詳情內容即看《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩