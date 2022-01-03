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【外傭偷竊】25歲印傭偷僱主74件物品寄家鄉　填錯地址被揭發判囚6周

親子 17:36 2022/01/03

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新加坡一名印傭在僱主家中偷竊，被判囚6周。

新加坡早前發生一宗偷竊案，一名25歲印傭自去年9月起，在僱主家偷走衣物、碗碟、眼鏡盒等74件物品，總值2904新加坡元（約1.7萬港元）。她將物品打包後，在12月通過快遞公司寄回印尼，過程卻「擺烏龍」填錯地址，以致賊贓被退回。僱主揭發事件後報警，女傭被判囚6周。

偷走74件物品

綜合外媒報導，25歲印傭西蒂自去年9月1日起，在僱主家偷走74件物品，包括各品牌衣物如領帶、外套、睡衣等，又偷走碗碟、眼鏡盒、食品，甚至狗玩具也拿走。她專找未開封的物品下手，因此僱主一直沒有發現。

直至12月中，印傭拿4大袋賊贓去快遞公司，打算將物品寄回家鄉，卻在過程中填錯地址，快遞公司拒收包裹。她回程時把物品遺留在的士上，司機見狀拿包裹上門歸還。僱主打開袋子發現全是家中物品，內裏還有一張生日賀卡，揭發女傭偷取物品當作生日禮物。

外傭偷走74件物品。（網圖）

最新影片：

偷竊罪成判囚6

印傭在質問下承認偷竊，指自己想把物品寄給男友及親人。僱主隨即報警，警方到場後發現外傭的衣服異常凸起，搜身後發現內藏2部手機、空銀包及多張外幣，其中外幣屬僱主所有。她所偷取的物品總值2904新加坡元（約1.7萬港元）。

案件日前開審，印傭在庭上求請指自己沒想清楚衝動犯案，希望獲僱主原諒。僱主稱對她感失望，認為她辜負一家人的信任，又指妻子在案發後不敢再請外傭。法官判外傭偷竊罪成，判囚6周。

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責任編輯︰王明芳

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