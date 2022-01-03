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【萬千星輝頒獎禮】鏡頭背後的TVB頒獎禮　炎明熹姚焯菲傾唔停

娛樂 15:38 2022/01/03

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

《萬千星輝頒獎典禮2021》在昨晚（1月2日）舉行，一眾藝人盛裝出席，場面星光熠熠，結果最受矚目的視帝、視后分別由譚俊彥、林夏薇奪得。TOPick就為大家送上鏡頭背後的精彩畫面，揭開一眾藝員於台下、紅地毯、後台的秘密！

最新影片推介：蔣家旻專訪

在頒獎禮前，一眾入圍獎項五強的候選人盛裝踏上紅地毯，場外設有粉絲應援區，場面熱鬧，當中久未在TVB現身的鍾嘉欣（Linda）更透露女兒喜歡看周嘉洛演金城安，於是即興奮地與周嘉洛合照，嘉欣把握機會「集郵」展現出可愛一面。

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廣告時間睇電話

頒獎禮於晚上8時正式開始，眾星也會趁廣告時間自拍、補妝及聊天，得獎者於台上說出感言答謝大家，台下的好友也忍不住送上祝賀。

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藝人分享喜悅

一眾獲獎藝人接受傳媒訪問分享喜悅，眾人難掩興奮心情。

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粉絲場外打氣

頒獎禮過後，粉絲們於電視城外向偶像送上禮物，舉行小型慶功、見面會，失落視后寶座的鍾嘉欣（Linda）與粉絲開香檳。

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記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖

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