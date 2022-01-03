  • 20°C
香港時間 : 2022103日 (週一) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【G風暴】開畫3日收逾300萬票房理想　古天樂向7年系列道別

娛樂 13:53 2022/01/03

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

古天樂宣萱拍攝一幕動作戲。

古天樂貫穿五部由《Z風暴》、《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》及至終極篇的《G風暴》。製作亦愈拍愈揼本，今集炸太空館、文化中心槍戰，上映3日票房理想，內地破三億人民幣票房，香港票房亦收逾340萬元。

電影成績理想，身為反貪風暴核心人物古天樂直言，一生中有許多第一次和最後一次都在「反貪風暴」系列電影，說：「感謝每一位入場！7年前我第一次演陸志廉，7年後的今天來到最終章，陸志廉也迎來他的『結局』，我們不得不和這個系列說再見！」

二人現場不斷記對白。

古天樂今次全方位參與，幕前百分百投入，開場一幕張敬仁（Kendy）飾演的炸彈少女，企圖以自殺式與宣萱同歸於盡，古天樂當日不但從旁引導張敬仁入戲、更細心和美術、道具、服裝研究服飾、炸彈，務求真實呈現。

Kendy直言感到緊張，說：「今次除素顏上陣，更好緊張及有壓迫感，但過程中學了好多，因為劇情我要捉住Jessica隻手引爆身上炸彈，可能我不識用力，變相好大力掐住她的手，我不停講唔好意思，但Jessica好nice，同我講大力點抆住就有個感覺，給了一個好鼓勵感覺。」

為拍攝迫真一再修改。

今次拍攝台前幕後也特別認真、加倍投入！ 有時為力求完美，現場改到最後一刻，演員都無怨言即場背。ICAC組的古天樂、鄭嘉穎和BabyJohn蔡瀚億等便齊齊考試一樣默默背。

動作部分，宣萱戲中雖不用打，但面對腳患，仍與陳庭欣穿著高踭鞋在文化中心及太空館外，跑足五日拍攝逃避犯罪份子槍殺戲份，庭欣不但因高踭鞋跑到腳趾腫磨損、更一度被張松枝意外絆倒趴低、而古天樂和夏嫣貨櫃場揭發偷運人蛇槍戰一場，二人更是在無墊保護下不停跣低拍攝避槍殺鏡頭。

最新影片：蔣家旻訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【G風暴】鄭嘉穎注重身教為兒子樹立榜樣　讚太太陳凱琳持家有道：能幹又有智慧
12:35 2021/12/31
【G風暴】鄭嘉穎注重身教為兒子樹立榜樣　讚太太陳凱琳持家有道：能幹又有智慧
【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準
14:55 2021/12/06
【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準
【梅艷芳】劉培基訪王玉環豪宅飯局　首代主播葉雅媛近照曝光氣質不減
12:29 2021/12/12
【梅艷芳】劉培基訪王玉環豪宅飯局　首代主播葉雅媛近照曝光氣質不減

你可能感興趣

【G風暴】鄭嘉穎注重身教為兒子樹立榜樣　讚太太陳凱琳持家有道：能幹又有智慧
12:35 2021/12/31
【G風暴】鄭嘉穎注重身教為兒子樹立榜樣　讚太太陳凱琳持家有道：能幹又有智慧
【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準
14:55 2021/12/06
【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準
【梅艷芳】劉培基訪王玉環豪宅飯局　首代主播葉雅媛近照曝光氣質不減
12:29 2021/12/12
【梅艷芳】劉培基訪王玉環豪宅飯局　首代主播葉雅媛近照曝光氣質不減
古天樂 宣萱 鄭嘉穎 蔡瀚億 陳庭欣 張松枝 電影 演員

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘