【G風暴】開畫3日收逾300萬票房理想　古天樂向7年系列道別

▲ 古天樂宣萱拍攝一幕動作戲。

古天樂貫穿五部由《Z風暴》、《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》及至終極篇的《G風暴》。製作亦愈拍愈揼本，今集炸太空館、文化中心槍戰，上映3日票房理想，內地破三億人民幣票房，香港票房亦收逾340萬元。

電影成績理想，身為反貪風暴核心人物古天樂直言，一生中有許多第一次和最後一次都在「反貪風暴」系列電影，說：「感謝每一位入場！7年前我第一次演陸志廉，7年後的今天來到最終章，陸志廉也迎來他的『結局』，我們不得不和這個系列說再見！」

▲ 二人現場不斷記對白。

古天樂今次全方位參與，幕前百分百投入，開場一幕張敬仁（Kendy）飾演的炸彈少女，企圖以自殺式與宣萱同歸於盡，古天樂當日不但從旁引導張敬仁入戲、更細心和美術、道具、服裝研究服飾、炸彈，務求真實呈現。

Kendy直言感到緊張，說：「今次除素顏上陣，更好緊張及有壓迫感，但過程中學了好多，因為劇情我要捉住Jessica隻手引爆身上炸彈，可能我不識用力，變相好大力掐住她的手，我不停講唔好意思，但Jessica好nice，同我講大力點抆住就有個感覺，給了一個好鼓勵感覺。」

▲ 為拍攝迫真一再修改。

今次拍攝台前幕後也特別認真、加倍投入！ 有時為力求完美，現場改到最後一刻，演員都無怨言即場背。ICAC組的古天樂、鄭嘉穎和BabyJohn蔡瀚億等便齊齊考試一樣默默背。

動作部分，宣萱戲中雖不用打，但面對腳患，仍與陳庭欣穿著高踭鞋在文化中心及太空館外，跑足五日拍攝逃避犯罪份子槍殺戲份，庭欣不但因高踭鞋跑到腳趾腫磨損、更一度被張松枝意外絆倒趴低、而古天樂和夏嫣貨櫃場揭發偷運人蛇槍戰一場，二人更是在無墊保護下不停跣低拍攝避槍殺鏡頭。

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