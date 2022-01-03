【新冠肺炎】港府澄清無計劃推全面封關或今晚起不准堂食　譴責散布謠言造成公眾恐慌

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新冠變種病毒Omicron在港蔓延，食物及衞生局局長陳肇始表示，社區主要是在又一城望月樓出現傳播，政府正全力管控，強調當局監察疫情發展，評估風險調整社交距離措施。詳情請見【下一頁】

不過網上流傳一則消息，聲稱行政長官聯同食衞局下午3時半召開聯合記者會，採取嚴厲措施防止Omicron在社區擴散，包括午夜起全面封關所有人不得進出香港。

不過，特首辦回覆澄清，直指有關消息屬假消息。

港府今日亦發新聞稿嚴正澄清，強調當局從沒有計劃禁止所有人進出香港，即所謂「封關」，或在今晚6時後只容許外賣而不能堂食。

發言人譴責有人在網上和WhatsApp群組散布「午夜起全面封關」和禁堂食的謠言，造成公眾恐慌。事件如涉及刑事成分，執法當局一定會嚴正執法。



港府稱，一直採取公開透明的方式，盡早公布防疫措施，任何不必要的揣測和散播謠言均對政府和巿民同心抗疫沒有幫助，呼籲市民應對謠言提高警覺，並密切留意政府發放的資訊，切勿被謠言誤導。

有關網傳假消息：

行政長官聯同 #食物及衛生局 將於1月3日下午3:30聯合召開記者會，採取嚴厲措施防止Omicron #變種病毒 在社區擴散，午夜起全面 #封關 所有人不得進出 #香港 ，所有食肆晚上6:00後只可以外賣不能堂食，並全面增設 #執枱專員 ，所有體育處所、游泳池、遊戲機中心、浴室、酒吧、卡拉OK、麻將天九耍樂處所、派對房間、夜店及夜總會等處所停業14日，而食肆、商場、超級市場、街市及商舖每日只可營業至晚上9:30，所有公共交通機構包括巴士及港鐵等只能服務至晚上11:00，所有通宵交通工具暫停服務。而所有未有接種新冠疫苗的人士，均不准進入學校、院舍、地盤、圖書館、博物館、戲院及表演場所等高風險處所。 任何人違反各防疫措施，最高罰款港幣五萬元及監禁六個月。

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責任編輯：陳正怡