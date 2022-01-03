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【萬千星輝頒獎禮】姜麗文隨時準備嫁　Lesley重拾歌手身份推出新歌

娛樂 14:14 2022/01/03

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已經入行13年、加入TVB已約4年的姜麗文（Lesley）在昨晚（1月2日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》獲頒「飛躍進步女藝員」獎。網民對姜麗文得獎大感高興，紛紛留言祝賀，可說是零負評。

姜麗文在台上致辭時提起家人特別激動，直言：「因為知道自己有多幸運，全家人都好愛錫、支持我，當然要多謝他們。」而Lesley接受TOPick專訪稱，爸爸秦沛、胞兄長姜文杰、四叔、堂弟都在現場見證，其母亦在外國看著女兒得獎的直播。

當中最讓Lesley開心，是其未婚夫Pakho也有到場為她送上驚喜：「我得獎回到後台才見到他驚喜現身，原來他一直都在觀眾席，不過他好怕醜不會見記者。」

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疫情結束舉行婚禮

二人的婚禮因疫情關係一直延期，Lesley表示希望疫情早點結束就可以快點結婚：「因為想好多好重要的家人包括媽媽也能一起來見證，我們已等了兩年，繼續再多等一回吧。」

本來婚禮安排在2020年2月舉行，就在婚禮前5日因疫情而決定暫緩，Lesley坦言當時已安排好所有事情，所以當疫情一結束隨時就可舉行婚禮。

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將推出新歌

提到獲得飛躍女藝員獎項後，下個目標是否往女配甚至視后進發，Lesley表示自己能夠跟很欣賞及尊重的女演員一同提名已經非常榮幸和感恩，未有再想更多的事情。

同時並透露今年將會重拾歌手身份，預計推出兩首歌曲：「很感恩大家因為《星空下的仁醫》和《愛·回家》的Lisa而多了留意我，希望我出新歌時大家都能多多支持獨立歌手的音樂。」

記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖

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