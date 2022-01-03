【疫市創業】龔柯允疫情停工零收入　靠賣氣炸月餅賺第一桶金再開Salon Cafe

▲ 馬歌手龔柯允靠賣氣炸榴槤月餅翻身，夫妻檔開Salon Cafe圓創業夢。

髮型屋結合咖啡店，在日本、韓國非常流行，但對於港人來說，相信仍是件新鮮事。

「香港暫時好像只有約5間這類型的Salon Cafe，其實有開這類舖頭的想法是源於5年前，我先生是位髮型師，留意到這個trend在日韓很流行，不過香港仍未有。但礙於我們資金不夠，而且應付不到貴租，就一直沒有實行。」DUET Cuts & Cups老闆娘龔柯允（Karen）說。

▲ 今年37歲的龔柯允，11年前隻身來港追尋歌手夢。（湯致遠攝）

如果沒有選擇來港發展的話，或許龔柯允早已成為大馬小天后。出生於馬來西亞小島納閩（Labuan）的Karen，2006年時在當地出道，推出過馬來西亞及華語專輯，後來進軍台灣，名氣更是三級跳，上綜藝節目《超級偶像》踢館甚至擊敗大熱選手。

於2009年年尾，她同樣以歌手身份到TVB的《超級巨聲》踢館，當屆參賽者就有劉威煌及許廷鏗等，她挑戰成功，更獲評判趙增熹大讚是「天上來的聲音」，令人眼前一亮，於是她就把心一橫，決定留港繼續追尋歌手夢。

▲ Karen製作了「馬來西亞人在香港」的YouTube系列，帶大家捐窿捐罅尋找香港地道馬拉美食。（受訪者提供圖片）

留港發展未能發圍

可是，她這段音樂路並不易走。縱然她擁有一把天籟之音，但「過江龍」歌手在港始終難發圍，苦等近5年才簽約趙增熹的唱片公司，並推出自己創作的單曲。

後來她亦嘗試雙綫發展，參演同鄉黃明志執導的電影《辣死你媽2.0》，以及香港福音電影《等一個擁抱》，與陳友及李璧琦飾演一家人，演技亦獲讚賞。

正當事業稍有曙光之際，卻又迎來「疫情」這一大衝擊：「根本是零收入，全個歌唱行業都受影響，活動停辦、人人不敢外出。」

她稱幸好平時有儲錢的習慣：「阿媽教落要Save for a rainy day，我就聽話死慳死抵儲了筆錢，但都幾乎用完了。當時我很心急又害怕，我知道再沒收入的話，連下月的住屋也成問題，就決定要改變自己的想法，豁出去嘗試新事物。」

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原來Karen一直以來也有拍Vlog的習慣，並開設了YouTube Channel介紹馬拉所有衣食住行，有次她剛好拍了段有關當地榴槤園的片，引來很大迴響。

「剪片時突然『叮』一聲想到，何不直接從榴槤園攞貨來香港賣？結果反應好好，很多人訂購，更不如直接開網店吧。」老友雨僑亦有過她幾招經營網購秘技，例如要在大型超市網上架等，加上有政府基金資助，誤打誤撞下她的「馬拉妹」網店正式面世。

「其實開網店是完全沒有籌備過，是大勢所趨。當時非常流行帶貨，尤其是外國貨，因為大家無得飛，故需求非常高。我亦開始研發不同產品，其中最成功是首創出氣炸榴槤月餅，得到很多artist朋友支持，未扣除成本就賺6位數。」她說。

▲ 兩年前她開設網店「馬拉妹」，主攻馬拉直送榴槤及肉骨茶等傳統食品，更親身上陣介紹，其中首創的榴槤氣炸月餅更讓她賺得第一桶金。（受訪者提供圖片）

靠賣月餅賺第一桶金

她不諱言這筆突如其來的收入，除了能維持生活外，更成就了她和老公Adam去追第二個創業夢：「真的很幸運，我們一直想開間Salon Cafe，有了這筆錢後終可實現夢想。雖然疫情暫時打垮了我的歌唱事業，但同時令我們心儀的舖位租金，比之前便宜兩成，就膽粗粗試試。」

破格開設Salon Cafe，要同時兼顧兩門生意不容易，但他兩公婆也絕非小孩子玩泥沙。經朋友介紹下，他們認識到一班對咖啡非常有熱誠及研究的年輕人，當中更有曾獲多年杯測大賽的咖啡師。

至於髮型屋方面，Adam認識的幾位同行朋友亦有意加盟，大家就一拍即合。

然而萬事起頭難，Karen說這次「實體創業」遇到的困難非常多：「最大問題就是out budget，我們落足心機請師傅去設計裝潢，但超支了起碼6位數，惟有取捨一下。」

而第二個挑戰是，舖頭選址黃埔天地第三期較邊緣的一條街上，相比起外街較靜，人流亦較少。「我們跟商場傾過，他們說想將這條街打造成文青風格，幸而近日有不同類型的甜品或咖啡店陸續開幕，希望多些街坊會留意到這條街。」

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最愛依然是唱歌

舖頭至今開業近3個月，經營上主要交由老公Adam，Karen則負責睇數，她笑言始終少不免有拗撬。「我是個on budget的人，盡量不能超支，但他反而是寧願使錢，也要做到極致，不想後悔，有時要互相讓步取得平衡。」

而首次「開門做生意」，也教曉她不少經營概念：「搞飲食業盤數與平時計數，是兩碼子的事。我一直以為是按成本來調整食物售價，但原來是調轉，應先考慮這區食客的消費力，再去找相應價格的貨源，我也在努力學習中。」

她指，以前會跟人說自己不會做生意，千萬別迫她去做：「但原來人未試過，是不知道極限在哪。直至疫情影響到我生計，馬死都要落地行。試一試，才發現原來當我投入全副心機後，也能做得好好，甚至專注到連朋友也問我：『Karen，你放棄了唱歌嗎？』」

▲ 店家設計主要使用石材及鋼材等物料，營造出簡約工業風路綫。（湯致遠攝）

不過對她來說，唱歌始終是她最大的夢想。「我心裏是很珍惜唱歌這回事，一有機會就會爭取，如當我知道《全民造星》開第三季，就立即報名。如要我排名的話，唱歌一定是排第一；演戲，能讓我脫離平時的性格，我很有興趣；而生意呢……到很窮時再做吧，哈哈。」

當然，Karen是跟大家開玩笑，她亦深明守業難的道理，只希望明年疫情能好轉，有機會再開分店，或是將Salon Cafe帶回老家馬來西亞，衝出香港。

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DUET Cuts & Cups

地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第三期）地下G28號舖

電話：3425 4945

營業時間：10am-10pm

記者︰黃依情