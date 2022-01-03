【第三針疫苗】黃傑龍指觀塘社區接種中心輪候者眾多　籲當局完善預約系統及設更多接種中心

▲ 黃傑龍指觀塘社區接種中心輪候者眾多，籲當局完善預約系統及設更多接種中心。（資料圖片）

今年元旦日起，政府擴大新型疫苗接種計劃，讓已接種兩劑復必泰疫苗滿6個月的人打第三針。敍福樓集團主席黃傑龍表示，預約了今早11時到觀塘曉光街體育館接種第三針，發現等候接種的人士眾多，須場外輪候約30分鐘才開始打針，呼籲當局完善預約系統及設立更多社區中心，方便市民接種疫苗。

第二針與第三針接種相隔9個月的黃傑龍稱，上星期六網上預約今早11時打針，選址在九龍灣辦公室附近的觀塘曉光街體育館，準時抵達時卻發現圍繞場外出現等候人龍，詢問之下發現已預約打針的人士須此人龍等候，至於65歲以上的人士則另排一條隊伍。

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對於接種中心外大排長龍，黃傑龍觀察到部分等候的市民出現鼓譟：

我前後的市民都好多冤（怨）言，見證了一對夫婦嗌交， 老公話既然預約咗都等啦，老婆：「唔等唔等，咁睇起碼等兩個鐘，點等，遲啲再嚟啦！」又出現了一個外籍人士：”oh no. Jesus Christ…” 盡顯無奈；後來到我轉彎我明白他們為什麼咁講了，原來轉彎後仲有好長， 我個心都：”holy shot”。

及至早上11時25分，黃傑龍說開始登記個人資訊程序，7分鐘後即可打針，隨後11時47分離開接種中心，他呼籲政府須檢查預約系統是否準確，若當局希望提高接種率，需要設立更多方便市民的接種中心。

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責任編輯：陳麗娜