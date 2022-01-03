【象牙禁令】本港正式淘汰本地象牙貿易　黃錦星：禁售象牙是全球大勢所趨

▲ 香港在2021年12月31日正式禁止進口、再出口及為商業目的而管有象牙。（黃錦星Facebook）

《2018年保護瀕危動植物物種（修訂）條例》在2021年12月31日正式全面實施，香港禁止進口、再出口及為商業目的而管有象牙。環境局局長黃錦星今日（3日）在社交平台表示，保護瀕危動植物物種，禁售象牙是全球大勢所趨，保護全球生物多樣性，環境生態更健康。

黃錦星指，早於2016年12月，政府已公布淘汰本地象牙貿易的政策，條例給予寬限期至2021年12月31日。而根據立法會所通過條例，象牙將只可作個人收藏、承繼、展覽、轉贈等非商業用途，而古董象牙製品和已絕種的長毛象牙製品則可獲豁免。

黃錦星提醒，任何人如非按規進出口或管有瀕危物種，均屬違法，最高罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

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責任編輯：李榮忠