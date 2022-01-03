【望月樓群組】望月樓22名員工隔離營渡除夕元旦　怒斥被人所累：我地做錯咗啲咩？

▲ 望月樓22名員工隔離營渡除夕元旦，撰文講述心聲。

本港現新冠變種病毒Omicron社區傳播，連接有4名國泰機組人員確診，其中一人光顧九龍塘又一城望月樓造成本地傳播，而望月樓群組至今5人染疫，而望月樓職員及家人均被送往竹篙灣隔離營檢疫21日。近日有被送往離營檢疫的望月樓職員在官方社交平台撰文，直言至今4天檢疫日子成為人生中最難捱的4天。

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日前有望月樓職員在官方社交平台署名「竹篙灣隔離營被選中的22人」撰文，直言「所有人狂歡歡渡新年嘅呢4日，變成我哋有生以來最難捱嘅4日。」文中望月樓職員又再反問「點解國泰嘅人為錯失，要我哋去埋單？」，職員續指，餐廳員工已依足防疫指引接種疫苗及使用安心出行，但因其他人為錯失導至職員及家人、小朋友要在除夕元旦普天同慶日子被送往隔離。

文中最後又道出2022年新年願望，只是盡快完成21日檢疫，回家與家人團聚，並希望望月樓可早日重新營業。

國泰航空在12月31日政府舉行跨部門疫情記者會後發表聲明，國泰航空企業事務總經理黃文傑表示國泰航空一直以維護顧客、員工和社區的安全和健康為優先，機組人員在疫情期間努力不懈運作航班，維持香港與世界各地的客貨運連繫，非常感謝他們的專業精神。

聲明中指出，近日國泰共有5名機組人員在執勤回港後的醫學監察期間，確診感染Omicron變種病毒，公司已就該些個案作出調查。令人遺憾的是，調查顯示若干有關員工嚴重違反相關規定，任何違反醫學監察規定的員工將會被紀律處分。

又指出有關人士的行為令人極度失望，亦損害了其他萬多位機組人員所顯現的模範守規精神。國泰航空深切明白必須嚴格遵守香港和海外防疫措施的重要性，並謹就該些違反規定的個案所引致的不便而摯誠道歉。國泰航空會繼續與運輸及房屋局和衛生當局緊密合作，加強保障香港的公共健康。

以下為望月樓員工撰文全文：

今日係我地係隔離營內渡過嘅第4日。仲有遙遙嘅17日 "監禁期" 。 所有人狂歡歡渡新年嘅呢4日，變成我地有生以來最難捱嘅4日。

我地每晚輾轉，反覆思量究竟我地做錯咗啲咩， 點解我哋同家人小朋友要入嚟竹篙灣？點解國泰嘅人為錯失，要我地去埋單？

我地所有同事打哂針，用哂安心出行，公司跟足防疫指引， 跟足法規換黎嘅竟然係一場幾近滅頂嘅災難...

點解港府係關口防控不力，採取過於寛鬆嘅免檢疫安排， 國泰消極嘅管理態度，放任機組人員違規播毒，有人漠視自己高危帶毒嘅身份， 違規係市區散播病毒，反而最後變成我地公司以及"被選中的22人" 無辜地幫手埋單 !? 仲有，點解我地屋企人都要去竹篙灣隔離 ？

由疫情爆發至今， 我地中菜從業員往往都係首當其衝。 呢3年間，我地每一個同事都係抱住 "今朝有工今朝返" 嘅心態。剛剛呢幾個月中菜餐廳好似回復正常過咗一個小陽春，但呢次無辜嘅不幸事又帶返我地入萬仗深淵…極度無助

今年嘅新年願望，梗係盡快過完呢21日同屋企人團聚， 之後就希望政府加快檢測俾望月樓開返做正常生意。

P.S. 營入面甘多位兄弟姐妹， 我地大家都要撐住呀！

竹篙灣隔離營被選中的22人上

責任編輯：羅嘉欣