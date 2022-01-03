【暴動開審】11名男女涉尖沙咀參與暴動　兩人開審前認罪8人受審

▲ 11名男女涉尖沙咀參與暴動，兩人開審前認罪8人受審。（資料圖片）

2019年8月中有示威者包圍尖沙咀警署，其間有人堵路及向警署投擲汽油彈，令1名警員雙腳被燒傷，及後29人被控暴動等罪，其中11名男女所涉案件今（3日）於區域法院開審，當中女生及送貨工於開審前認罪。餘下8名被告開審，1名被告則缺席聆訊。兩名被告承認的案情指，案發當日有示威者向警署投擲汽油彈，令1名警員雙腳下肢約百分之五達二級燒傷。

被告依次為李穎淇（學生，29歲）、16歲男生、廖偉明（運輸工，27歲）、莊嘉灝（學生，26歲）、聶家寶（送貨工，26歲）、黃千溥（學生，23歲）、羅後成（20歲）、蕭呈希（24歲）、潘冠雄（27歲）、羅漢銘（23歲），同被控暴動罪。羅漢銘另被控無牌管有槍械或彈藥罪，即管有9個使用過的催淚彈。

李及聶則承認控罪，其所承認案情指，2019年8月11日晚上6至8時在柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道一帶（下稱暴動區域），有約2,000示威者聚集。警方於下午6時許開始展示黑色旗幟，並以揚聲器要求示威者離開。及至6時42分，有示威者在雨傘掩護下挖掘道路上的磚頭，警方遂發射催淚彈。

及後有示威者拾起催淚彈後，再扔入警署。期間警方再多次發射催淚彈，亦有示威者用雜物敲擊地面以壯大聲勢，並向警署拋擲石塊、磚頭及汽油彈，並以彈弓把物品射向警署，及嘗試淋熄催淚彈。

案情續指，警員Y被汽油彈燒傷，雙腳下肢約百分之五達二級燒傷。及至晚上7時35分，警方於彌敦道外佈防後，再向南推動，以驅散示威者。有示威者將約4米高的高台鐵架推倒，以阻礙警方推進。

李於柏麗大道豐澤外被捕，聶則在逃往柏麗大道時不慎跌倒，被警員拘捕。從警方拍攝片段及新聞片段顯示，警方以催淚彈驅散示威者時，李並未有離開，更嘗試以水淋熄催淚彈；而在示威者集結在尖沙咀警署時，聶則與其他示威者架設鐵馬路障，及後更推跌約4米高的高台鐵架，以阻礙警方推進。

至於餘被告中，控方指被告羅樂文早前獲准保釋，保釋條件容許他離開香港，至今仍未返港。餘下8名被告則如常開審，控方開案陳詞時指，被告廖偉明、16歲男生、莊嘉灝、黃千溥、羅後成、蕭呈希、潘冠雄、羅漢銘均於暴動區域內截停及拘捕，他們均身穿黑色衣物，及戴上和持有不同的防護物品，如頭盔、防毒面具等。

控方續指，被告羅漢銘於案發當日被帶至新屋嶺扣留中心，其後被搜出9粒曾被水弄濕的圓餅型催淚彈殼。從新聞片段中可見，在暴動發生的時候，他拾起了警方發射的催淚彈殼，並投向警方防線。

控方續指，16歲男生當時站在示威者前線，身旁有人搬動鐵馬；在警方推動時，廖偉明扭轉身向身後示威者舉起右手前後擺動，示意其他人撤離，而羅後成則不斷揮動左手，示意示威者前行；莊嘉灝在警方發射催淚煙彈嘗試驅散示威者時，未有離開；蕭呈希則在其他示威者集結在警署外，與警方對峙；潘冠雄、黃千溥則嘗試以水淋熄催淚彈。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟