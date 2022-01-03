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立法會議員宣誓　陳克勤無舉右手　陸頌雄狄志遠讀漏字

政治 14:57 2022/01/03

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民建聯陳克勤宣誓時沒有舉起右手。（陳永康攝）

新一屆立法會議員今舉行宣誓儀式，90名議員上午在會議廳宣誓，首次由特首林鄭月娥監誓。「新丁」議員大多順利完成宣誓，反而有兩名資深議員「甩轆」。已有13年議員年資的民建聯副主席陳克勤，宣誓時忘記舉起右手。

陳克勤宣誓時雙手放在講台，未有按規定舉起右手。早已經完成宣誓的經民聯林健鋒一度在座位上舉起右手，欲提示陳克勤，但陳克勤顯然未有看見，林健鋒亦只好默默地放下手。

陳克勤會後稱，舉手並非《宣誓及聲明》條例的要求，他已於宣誓與相關部門確認，確認其宣誓有效。他又稱，當時立法會陳維安及特首都並無指出宣誓有問題，強調自己宣誓時真誠及準確，完整及莊重讀出誓。而立法會秘書處亦回覆指，鑑於近期官員及區議員宣誓時都有舉手，因此秘書處建議議員亦統一有關做法。

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工聯會陸頌雄則在宣誓時讀漏「議員」二字，陳維安發現後，隨即指他「有些情況讀得不是很清楚」，要求他讀多一次，陸頌雄一時未反應過來，只好再次讀出完整誓詞。他及後向傳媒笑言自己太過興奮，所以「發台瘟」，坦言有點緊張，稱不擔心被DQ。

同樣讀漏字的，尚有今屆議會唯一「非建制派」議員新思維狄志遠，讀漏「香港」兩字。他事後直認自己「瘀」，但就不擔心這個失誤會影響議員資格，因為已經按秘書長要求重讀誓詞。

今屆宣誓儀式首設奏唱國歌環節，而整個儀式歷時超過1小時。原本選擇以粵語宣誓的選委界別議員周文港，今日正式宣誓時，臨時轉用普通話宣讀誓詞。另外，同樣是選委會界別的孫東及譚岳衡，則按原本登記的語言，以普通話進行宣誓，而年資最久的自由黨張宇人，則是唯一以英語進行宣誓的議員。

另外，多名議員選擇手持《聖經》宣誓，包括梁美芬、廖長江、周浩鼎、狄志遠、林素蔚、陳仲尼、陳祖恒、黃元山、管浩鳴、黎棟國、龍漢標、簡慧敏等等。

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撰文 : 傅流螢

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