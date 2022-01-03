【望月樓群組】地盤工妻子確診染疫　另再多一非同枱66歲女食客初步確診

▲ 又一城望月樓爆發感染群組。

本港受到Omicron變種病毒的威脅，望月樓群組至今至少6人確診及初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（3日）下午交代疫情最新消息。

歐家榮在記者會上表示，望月樓群組今日新增一宗確診個案，涉及一名38歲女子（個案編號：12708），為早前確診的34歲地盤工（個案編號：12654）妻子，二人在上月27日下午約2時半至4時到望月樓用膳。她於上月29日進行檢測的結果呈陰性，30日被界定為家居密切接觸者入住竹篙灣檢疫中心，本月1日出現喉嚨痛病徵，送往屯門醫院，其後驗出病毒，Ct值由33跌至25。

女患者居於屯門屯子圍135號，於荃灣德士古道178-182號山德士中心15樓工作，最後上班日期為上月30日，其9名同事及20名同事的家人已送往檢疫中心。病人曾於6月19日及7月16日在港接種兩劑復必泰疫苗。她於潛伏期曾工作和到訪的地點早已納入強制檢測公告。

另外，歐家榮公布群組再增一宗初步確診個案，涉及一名66歲女患者，退休人士，她上月27日中午約12時半，與8名親友到上址食午餐，居大圍碧田街恒峰花園2座。她在上月31日被送往檢疫中心，上月29日因應強檢而曾進行檢測，當時未檢出帶病毒，至昨日出現病徵，檢測結果亦呈初步陽性，已打兩針科興。

她在12月28日下午約2時曾到美田路「大飯糖」進食，同日晚上6時到美林商場大家樂吃飯，上月29日中午到過沙田新城市廣場「穴」，以及上月30日下午2時到沙田「北京樓」用膳，其後乘巴士88K到駿景園親友家。由於她曾在社區進行不同活動，上述地點將納入強檢公告。

衞生署解構染疫食客座位分布，其中有患者曾經過染疫空少的A2號枱。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩