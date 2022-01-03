  • 19°C
香港時間 : 2022103日 (週一) 17:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【望月樓群組】地盤工妻子確診染疫　另再多一非同枱66歲女食客初步確診

社會 16:40 2022/01/03

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

又一城望月樓爆發感染群組。

本港受到Omicron變種病毒的威脅，望月樓群組至今至少6人確診及初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（3日）下午交代疫情最新消息。

歐家榮在記者會上表示，望月樓群組今日新增一宗確診個案，涉及一名38歲女子（個案編號：12708），為早前確診的34歲地盤工（個案編號：12654）妻子，二人在上月27日下午約2時半至4時到望月樓用膳。她於上月29日進行檢測的結果呈陰性，30日被界定為家居密切接觸者入住竹篙灣檢疫中心，本月1日出現喉嚨痛病徵，送往屯門醫院，其後驗出病毒，Ct值由33跌至25。

女患者居於屯門屯子圍135號，於荃灣德士古道178-182號山德士中心15樓工作，最後上班日期為上月30日，其9名同事及20名同事的家人已送往檢疫中心。病人曾於6月19日及7月16日在港接種兩劑復必泰疫苗。她於潛伏期曾工作和到訪的地點早已納入強制檢測公告。

另外，歐家榮公布群組再增一宗初步確診個案，涉及一名66歲女患者，退休人士，她上月27日中午約12時半，與8名親友到上址食午餐，居大圍碧田街恒峰花園2座。她在上月31日被送往檢疫中心，上月29日因應強檢而曾進行檢測，當時未檢出帶病毒，至昨日出現病徵，檢測結果亦呈初步陽性，已打兩針科興。

她在12月28日下午約2時曾到美田路「大飯糖」進食，同日晚上6時到美林商場大家樂吃飯，上月29日中午到過沙田新城市廣場「穴」，以及上月30日下午2時到沙田「北京樓」用膳，其後乘巴士88K到駿景園親友家。由於她曾在社區進行不同活動，上述地點將納入強檢公告。

衞生署解構染疫食客座位分布，其中有患者曾經過染疫空少的A2號枱。詳情即看：【下一頁】

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】曾歷讀書壓力大每次考試嘔吐　梁麗翹拒做虎媽實踐蒙特梭利教女

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】港府澄清無計劃推全面封關或今晚起不准堂食　譴責散布謠言造成公眾恐慌
今日 13:53
【新冠肺炎】港府澄清無計劃推全面封關或今晚起不准堂食　譴責散布謠言造成公眾恐慌
【望月樓群組】許樹昌指望月樓食客未完成檢測　未能重組傳播方式
今日 10:47
【望月樓群組】許樹昌指望月樓食客未完成檢測　未能重組傳播方式
【新冠肺炎】望月樓群組累計5人染疫　網絡瘋傳晚上6點後不能堂食
今日 11:27
【新冠肺炎】望月樓群組累計5人染疫　網絡瘋傳晚上6點後不能堂食

你可能感興趣

【新冠肺炎】港府澄清無計劃推全面封關或今晚起不准堂食　譴責散布謠言造成公眾恐慌
今日 13:53
【新冠肺炎】港府澄清無計劃推全面封關或今晚起不准堂食　譴責散布謠言造成公眾恐慌
【望月樓群組】許樹昌指望月樓食客未完成檢測　未能重組傳播方式
今日 10:47
【望月樓群組】許樹昌指望月樓食客未完成檢測　未能重組傳播方式
【新冠肺炎】望月樓群組累計5人染疫　網絡瘋傳晚上6點後不能堂食
今日 11:27
【新冠肺炎】望月樓群組累計5人染疫　網絡瘋傳晚上6點後不能堂食
健康碼 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 何婉霞 疫情 經濟 記者 風險管理 衞生署 衞生防護中心

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘