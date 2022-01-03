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【一國兩制】董建華旗下基金會所辦教育頻道推出系列短片　中英雙語講解「一國兩制與基本法」

社會 15:45 2022/01/03

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建華旗下基金會所辦教育頻道推出系列短片，中英雙語講解「一國兩制與基本法」。（資料圖片）

全國政協副主席董建華旗下思考香港基金會所辦的 The China Current教育頻道與基本法委員會前副主任梁愛詩合作推出「一國兩制與基本法」短片系列。短片系列今日（3日）正式上線，並免費供大眾瀏覽，老師可用作教學用途。

8條短片備有中英文版本。主題包括 ：「一國兩制簡介」、「香港問題的由來」、「《基本法》簡介」、「《憲法》和《基本法》的關係」、「一國兩制的體現和關係」、「基本權利與義務」、「何謂法治」以及「自由港與國際金融中心」。

除梁愛詩外，The China Current 教育頻道邀請了基本法委員會副主任譚惠珠、 前全國人大常委范徐麗泰、中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義，以及基本法委員會委員陳弘毅參與今次拍攝。

帶領籌辦短片系列的梁愛詩指，今次項目獲得社會各界支持，短片中有不少珍貴片段，期望透過短片，讓學生有較深刻印象。譚惠珠則表示，希望年輕人透過連串影片，更好了解「一國兩制」及高度自治權的內容，「然後可與中央政府良性互動。」范徐麗泰稱，新課程下很多教師都提出欠缺適當的教材，她讚揚 The China Current 提供一個十分好的參考資料。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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記者：黃穎津

 

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