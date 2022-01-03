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【藏汽油彈】涉銅鑼灣管有汽油彈　退休警兒子否認縱火等4罪開審

社會 15:49 2022/01/03

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退休警兒子被控管有攻擊性武器、縱火等共4罪，案件今（3日）於區域法院開審。（資料圖片）

2020年7月1日有市民上街遊行抗議《港區國安法》實施，其後與警方爆發衝突，及後逾300人被捕。當中1名退休警兒子被搜出汽油彈，被控管有攻擊性武器、縱火等共4罪，案件今（3日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，被告和其他黑衣人向波斯富街美心西餅的捲閘投擲汽油彈引起火警，隨後被告在時代廣場被截停及被搜出1個汽油彈。

18歲被告黃梓峻，報稱學生，被控2項縱火罪、1項管有物品意圖破壞財產、1項盜竊罪。被告早前否認所有控罪，案件今開審。

控方開案陳詞指，有人於2020年7月1日號召他人到港島區抗議《港區國安法》實施。根據店舖閉路電視拍攝到，身穿黑色衣物的被告於傍晚6時54分走向富明街與波斯富街交界，並與其他黑衣人會合。隨後被告身處的人群中有人縱火，眾人隨即散去。

控方續指，有錄像顯示，被告和其他黑衣人於晚上7時15分向波斯富街美心西餅的捲閘投擲汽油彈，引起火警，並有人舉開雨傘掩護。被告隨後在時代廣場被截停，警長搜查被告背囊時發現，背囊散發出強烈的易燃液體氣味及有液體滲出，當中藏有1個汽油彈、背面寫有「FUCK THE POLICE 」的外套、印有警察字眼的膠套及一堆玻璃碎片。

控方續指，被告在警誡下保持緘默。而經化驗後，發現被搜出的汽油彈內含易燃液體，玻璃碎片亦含微量上述物質。警方於翌日帶同被告到其將軍澳住所搜屋，並以在被告背囊搜出的鎖匙打開住所正門。

聆訊下午續。


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記者：梁錦麟

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