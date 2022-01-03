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【新冠肺炎】新增29宗確診有26宗疑Omicron　望月樓群組再多一人確診

社會 16:32 2022/01/03

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新增29宗確診有26宗疑Omicron，望月樓群組再多一人確診。

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（3日）公布，新增29宗確診個案，個案編號12699至12727，當中28宗輸入及1宗可能與輸入個案相關，其中26人疑染變種病毒Omicron；望月樓群組再多一人確診，累計5宗確診。另有40宗初步確診。

望月樓群組新增的確診者，涉及早前確診地盤工的38歲妻子，本月1日出現喉嚨痛病徵，送往屯門醫院，其後驗出病毒，Ct值由33跌至25；另再多一非同枱66歲女食客初步確診，詳情即看【下一頁】

當局指，今日初步陽性個案40宗，大部份人在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。另錄得一宗本地感染的初步陽性個案，與另外一宗輸入性個案有流行病學關連，涉一名35歲男子，為個案12676的家人，個案12676是一名機艙服務員。35歲男子居北角南天大廈，在紅磡都會大廈2002室工作，在潛伏期到訪多個地點，詳情即看【下一頁】

衞生防護中心昨日（2日）公布，新增26宗個案，包括25宗輸入個案及一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，當中24宗涉及變異病，毒株的感染，餘下兩宗的變異病毒株檢測結果待定。望月樓群組至今累計4宗個案，詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜

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