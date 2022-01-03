【工地安全】IVE舊生升級智能工地系統　提升工地安全及施工效率

▲ IVE舊生升級智能工地系統，提升工地安全及施工效率。（IVE提供）

在工地中安全永遠都是第一位，有效的智能工地系統更能保障工友的安全。香港專業教育學院軟件工程高級文憑畢業生伍景誠，應用物聯網等資訊科技專業知識和技術，領導公司團隊優化一套智能工地系統，提升本港的工地安全及施工效率。

伍景誠表示，整套系統分為兩部分，一部分透過感測工友動態，確保工地及工友安全，另一部分則協助從業員妥善地記錄施工進度及分配工程機械物料，以控制工程成本。他指，第一代系統設計時主要為方便工地管理者妥善調配人手，工友進入工地時只需拿着智能安全帽，並將設於安全帽後方的傳感器，對準設置於入口的閘機，工友的記錄便會經雲端伺服器上傳至系統。

伍景誠希望進一步加強工地安全，就想到在安全帽上加配運動傳感器，可感測工友的健康狀態，例如一旦工友不慎跌倒或從高處倒下，運動傳感器便會即時把訊息傳輸至工地最近的感應器，再由系統發出求救訊息。即使不幸有工業意外發生，工地安全主任亦可即時反應，及時救援。



另外，監察施工進度向來亦是建造工程重視的一環，系統透過手機應用程式連結設置在工地的智能地標，讓整個工程團隊包括工友、工地經理、工程師等均能記錄及掌握工地上各施工項目的進度，減省巡查後處理大量文件的時間，並協助妥善地保存記錄。

伍景誠團隊優化的智能工地系統預計明年將投入超過50個大型基建及工程項目中使用，他表示他們仍會繼續收集用戶的意見，以更完善系統。

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責任編輯：李榮忠