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【新冠肺炎】醫管局指共有225名確診病人留醫　其中1人情況嚴重

社會 16:56 2022/01/03

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醫管局指共有225名確診病人留醫，其中1人情況嚴重。 (陳永康攝)

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（3日）公布，新增29宗確診個案，個案編號12699至12727，當中28宗輸入及1宗可能與輸入個案相關，其中26人疑染變種病毒Omicron；望月樓群組再多一人確診，累計5宗確診。另外，有40宗初步確診，詳情即看【下一頁】

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至早上9時，過去24小時，接獲34宗呈報個案，5名病人已出院，現時共有225名確診病人，於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心留醫，其中一人情況嚴重，其餘224人情況穩定。目前公立醫院已啟用負壓病房及負壓病床的使用率，分別為69%及60%。

何婉霞稱，該名病情嚴重的患者，個案編號為12548，現時沒有發燒，但需要呼吸機協助。

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記者：陳麗娜

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