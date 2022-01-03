【初步確診】今日再錄40宗初步確診　35歲男輸入相關本地感染曾訪多處需強檢【附名單】

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生。（ 陳永康攝）

本港受到Omicron變種病毒的威脅，望月樓群組至今至少6人確診及初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（3日）下午交代疫情最新消息。

望月樓群組地盤工妻子確診染疫，另再多一非同枱66歲女食客初步確診。（詳情即看【下一頁】）

歐家榮表示，今日初步陽性個案約40宗，大部份人在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

另錄得一宗本地感染的初步陽性個案，與另外一宗輸入性個案有流行病學關連，涉一名35歲男子，為個案12676的家人，個案12676是一名機艙服務員，12月27日由洛杉磯抵港，在第5日樣本呈陽性。初步陽性的35歲男子與染疫家人共同相處時間是12月28日至30日，1月1日送至竹篙灣，翌日檢測樣本呈陽性，居北角南天大廈，在紅磡都會大廈2002室工作，在潛伏期到訪多個地點：

12月28日曾乘搭106號巴士到銅鑼灣吉野家

12月29日上午９時半到置富都會7樓湯加

12月29日下午６時到訪河內道敍亨軒海鮮火鍋

12月30日晚上7時半英皇道太平洋酒吧

12月30日晚上晚上10時到過康澤花園麥當勞

12月31日上午亞金南洋茶室

今日新增29宗確診有26宗疑Omicron，望月樓群組再多一人確診。（詳情即看【下一頁】）

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記者：李榮忠