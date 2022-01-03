【機場城市】機管局發布可持續金融框架　可持續融資交易涵蓋債券及貸款等

▲ 機管局發布可持續金融框架。（資料圖片）

機管局早前發布《可持續發展報告》，定下2050年年底前達淨零碳排放的目標，機管局今日（3日）再發布首份可持續金融框架，講述局方如何透過可持續融資交易，為環保項目提供資金。

報告中提及，可持續融資交易涵蓋債券、貸款及其他形式的債務融資，透過交易所得款項，資助可持續金融框架中，合資格綠色及社會項目類別。

機管局已就可持續金融框架取得獨立意見，以了解可持續金融框架是否遵循《綠色債券原則》、《綠色貸款原則》、《社會責任債券原則》、《社會責任貸款原則》和《可持續發展債券原則》。第二方意見已於去年11月發布，認為機管局的可持續金融框架符合《2021 年可持續發展債券指引》、《2021 年綠色債券原則》、《2021 年社會責任債券原則》、《2021 年綠色貸款原則》及《2021 年社會責任貸款原則》。

機管局可持續金融框架的聯席可持續發展結構顧問為美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐銀行及瑞銀；而機管局可持續金融框架的聯席助理可持續發展結構顧問則為澳新銀行、中國銀行、花旗集團、摩根大通及渣打銀行。

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責任編輯：陳梓蔚