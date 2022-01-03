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【望月樓群組】仍有6人涉兩枱食客未取得聯絡　衞生署解構染疫食客座位分布

社會 17:25 2022/01/03

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本港出現涉及Omicron變種病毒的望月樓群組。(資料圖片)

本港受到Omicron變種病毒的威脅，望月樓群組至今已有6人染疫。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（3日）公布，望月樓再多一人確診，為早前確診地盤工的38歲妻子，另有一宗初步確診個案，涉及一名66歲退休女患者，即累計至少6人染疫，包括5宗確診個案及一宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁】

歐家榮指出，當局在上月30日發現有關群組個案後，已馬上進行流行病學調查，並追蹤了22名員工及有207名食客，當中已聯絡191名食客已安排送入檢疫中心，大部分人已做檢測，結果呈陰性，仍有10人正準備送入檢疫中心，惟仍有6名食客仍未找到，分別坐在兩枱，當局將再次發出強檢公告，要求有關人士明天進行檢測並通報當局。

他又分析指，首3宗涉及2張相隔10米的枱，另外2宗分別涉及2間包廂，當局在翻查閉路電視時發現，首名染疫的空少（個案編號：12611）與父親（個案編號：12637）坐在餐廳的門口位置A2號枱，與34歲地盤工人（個案編號：12654）及妻子（個案編號：12658）在上址有約半小時的時間重疊，涉及當日上月27日的下午2時20分至55分，當時二人曾經過A2號枱。

至於昨日確診的50歲女人（個案編號：12673）與首名染疫的空少與父親，在上址有約1個半小時的時間重疊，涉於當日下午1時15分至2時55分，不過當局翻查閉路電視後，發現50歲女患者與二人並無任何接觸。

另外，今日初步確診的66歲女子，與首名染疫的空少與父親，在上址有約15分鐘的時間重疊，涉當日下午1時15分至30分，當局仍在翻查閉路電視，了解雙方有否任何接觸。

歐家榮又說，公共衞生基因化驗服務處曾為患者進行基因排序，確認空少父親、34歲地盤工人與染疫空少的基因排序100%相同，證明其兩宗個案也是在酒樓用餐時受到感染。當局早前已在上址檢測42個環境樣本，包括洗手間及桌椅等，全部結果呈陰性，當局今日再到場檢測53個環境樣本，包括平日食客會摸到的地方包括桌椅等，其化驗結果仍在進行當中。

此外，歐家榮表示，近日的確診個案數字有大幅上升，當中大部分為輸入個案，相信是因為Omicron的原因，令全球不同國家的疫情急速惡化，導致多國出現傳播。他說，由於海外的疫情爆發，由外地抵港的人士的呈陽性的百分比比之前高了很多，當局會用盡一切方法堵截出現傳播。

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記者：郭詩詩

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