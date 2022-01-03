【年度總結】《梅艷芳》成去年最高票房港片　教主首齣電影已位列十大票房

▲ 《梅艷芳》票房逾6千萬。

2021年過去，香港影業協會今日公布了2021年最高票房的十部香港電影，以一代天后為題材的《梅艷芳》，收61,343,257萬成全年之冠。

2021年因戲院為配合政府的防疫政策，由去年1月1日起一度停業48天，並損失了農曆新年黃金檔期，其後恢復營業，仍限制觀眾入座率在50%(2 月18日至3 月31 日)、75%(4 月1 日至7 月7 日)及85%(7 月8 日至現在)之內，今整體票房受影響。

2021年全年的票房總收入現為港幣$1,208,971,838，與去年2020年同期因受疫情影響戲院被勒令三度停業共116天的票房總收入港幣$536,925,187相比，意義不大，但與2019年總收入港幣$1,923,194,409 比較則下跌37.14%，可見2021 年仍未回復至疫情前之水平。

而去年上映影片數字為278部，其中香港影片47部，比起2020年港片僅34部，拍攝數量有提升。

▲ 《假冒女團》

最高票房的十部香港影片

片名 上映日期 累積票房（HK$) 1. 梅艷芳 12/11/2021 – 上映中 61,343,257 2. 媽媽的神奇小子 12/08/2021 – 28/12/2021 28,062,281 3.怒火 19/08/2021 – 02/11/2021 26,374,851 4. 拆彈專家 2 18/02/2021 – 07/05/2021 19,387,097 5. 一秒拳王 11/03/2021 – 16/07/2021 16,984,021 6. 狂舞派 3 18/02/2021 – 23/05/2021 8,740,681 7. 手捲煙 17/06/2021 – 16/09/2021 8,003,119 8. 假冒女團 25/11/2021 – 上映中 7,823,432 9. 濁水漂流 03/06/2021 – 14/08/2021 6,515,485 10. 真・三國無雙 29/04/2021 – 09/06/2021 6,473,934

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