【年度總結】《梅艷芳》成去年最高票房港片 教主首齣電影已位列十大票房
娛樂 16:52 2022/01/03
2021年過去，香港影業協會今日公布了2021年最高票房的十部香港電影，以一代天后為題材的《梅艷芳》，收61,343,257萬成全年之冠。
2021年因戲院為配合政府的防疫政策，由去年1月1日起一度停業48天，並損失了農曆新年黃金檔期，其後恢復營業，仍限制觀眾入座率在50%(2 月18日至3 月31 日)、75%(4 月1 日至7 月7 日)及85%(7 月8 日至現在)之內，今整體票房受影響。
2021年全年的票房總收入現為港幣$1,208,971,838，與去年2020年同期因受疫情影響戲院被勒令三度停業共116天的票房總收入港幣$536,925,187相比，意義不大，但與2019年總收入港幣$1,923,194,409 比較則下跌37.14%，可見2021 年仍未回復至疫情前之水平。
而去年上映影片數字為278部，其中香港影片47部，比起2020年港片僅34部，拍攝數量有提升。
最高票房的十部香港影片
|片名
|上映日期
|累積票房（HK$)
|1. 梅艷芳
|12/11/2021 – 上映中
|61,343,257
|2. 媽媽的神奇小子
|12/08/2021 – 28/12/2021
|28,062,281
|3.怒火
|19/08/2021 – 02/11/2021
|26,374,851
|4. 拆彈專家 2
|18/02/2021 – 07/05/2021
|19,387,097
|5. 一秒拳王
|11/03/2021 – 16/07/2021
|16,984,021
|6. 狂舞派 3
|18/02/2021 – 23/05/2021
|8,740,681
|7. 手捲煙
|17/06/2021 – 16/09/2021
|8,003,119
|8. 假冒女團
|25/11/2021 – 上映中
|7,823,432
|9. 濁水漂流
|03/06/2021 – 14/08/2021
|6,515,485
|10. 真・三國無雙
|29/04/2021 – 09/06/2021
|6,473,934
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撰文 : TOPick柴犬出動