【立法會】管浩鳴辭去聖公會教省秘書長職務　冀更好履行議員職責

▲ 選委界別議員管浩鳴。（陳永康攝）

立法會新任90名議員今日完成宣誓後，拍攝大合照，並與傳媒會面，其中12名議員發言。選委界別議員管浩鳴表示，為更好履行立法會議員的職責，將會辭去香港聖公會教省秘書長的行政工作，但將繼續其牧師的工作。

管浩鳴形容，今日為「愛國者治港」標誌性日子，相信與其他「素人」和「新丁」議員一樣，願意跳出舒適圈，目的是愛香港、為香港服務。

經民聯梁君彥表示，新一屆立法會的組成確立了「愛國者治港」的新秩序，令香港踏上「由亂到治、由治及興」的新台階，議員在正確軌道上整裝待發，共同開創良政善治的新局面。香港必須捉緊國家發展的機遇，推動民生及經濟更上一層樓。他又稱，立法會工作不會比以前輕鬆，情況是「沒有最忙，只有更忙」，日後將與政府保持良好互動關係，務實解決香港累積已久的問題。

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建制派「班長」廖長江則指出，作為立法會議員，支持政府依法有效施政，與有效監督政府運作，兩者之間並無必然衝，需要個別議員自行掌握，兩者如何平衡與拿捏，相信第七屆立法會可以理性務實議政，貫切「以民為本」的理念，急市民之所急，為市民辦實事，相信有擔當、有膽量、有能力解決深層次矛盾。

另外，立法會主席選舉及特別論壇將於下周一上午舉行，議員須在或以前，將提名表格交回秘書處，而選舉主席的選舉，就會在1月10日早上進行。獲提名參選立法會主席的議員，要在提名表格上簽署，以示接受提名，表格要有1名提名人，以及至少3名附議人。

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記者：陳葆琳