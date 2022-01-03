【幼稚園計劃】教育局向每校提供10至20萬幼師專業發展津貼　本學年起增資深教師代課津貼

▲ 教育局今日（3日）宣布落實多項加強幼稚園教師專業發展措施。（資料圖片）

教育局去年8月發布幼稚園教育計劃檢討報告，今日（3日）宣布落實多項措施加強幼稚園教師專業發展，包括向全港約750間參與計劃學校，合共提供約9,500萬元一筆過教師專業發展津貼，每校津貼額介乎10萬至20萬元，按學生人數釐定；局方同時為幼稚園資深教師、主任或有志晉升較高職級的教師，提供由教育大學設計較長時期及有系統課程，並預留50萬元代課教師津貼供學校申請。

教育局向參加幼稚園教育計劃的幼稚園發通函，指計劃自2017/18學年起實施，並於2018/19學年起，每3年周期內，校長和教師應按需要參加60小時持續專業發展活動；局方就去年8月公布檢討報告提出的幼師專業發展建議，已於去年12月2日發通函，鼓勵學校安排教師參加照顧學童特殊需要（SEN）的進階及專題課程，今再公布落實多兩項建議。

教育局表示，會為參加計劃的幼稚園，提供一筆過教師專業發展津貼，以提升教師能力和促進其專業發展，從而推動學校持續發展，津貼分為3個層階，按學校於2021年9月合資格獲發放資助3的半日制學生人數釐定，津貼額分別為10萬元（少於220人）、15萬元（220人至330人）及20萬元（331人或以上），供幼稚園於今年1月14日或之前向教育局提出申請。

局方指，幼稚園可於2021/22至2023/24學年（直至2024年8月31日）運用上述津貼，以規劃及推展校本計劃，用途只限於提升教師的能力和促進教師的專業發展，以推動學校持續發展，並鼓勵幼稚園運用津貼盡量惠及更多教師，用途涵蓋項目例子如下：

僱用外間服務以提升教師的能力，例如為教師安排專業發展課程

委聘顧問服務以推動學校建立「學習圈」、優化課程，及／或舉辦與教師專業發展相關的校本課程，以提升教學質素或加強對學生的支援

已與大灣區內的幼稚園簽訂正式協議締結為「姊妹園」的幼稚園，所安排「姊妹園」之間的專業交流活動，例如「姊妹園」探訪、講座、教學示範、評課、視像交流和經驗分享等，惟相關活動總開支不得超過所獲發津貼額的20%

資助教師修讀有關幼稚園教育的課程或參加幼稚園教育相關的國際會議，教師須承擔部分費用，學校最多只可運用上述津貼提供半費資助；有關課程須為8間資助大學開辦或合辦課程，或已列入香港學術及職業資歷評審局資歷名冊課程；國際會議津貼只涵蓋報名及課程費用，惟交通、住宿及其他相關費用一概不得納入資助範圍

為進一步加強對幼稚園中層領導支援，教育局同時為幼稚園資深教師、主任或有志晉升較高職級的教師提供較長時期及有系統的課程，讓其深入探討幼稚園教育議題，由2021/22學年起，香港教育大學已設計一個新的幼稚園中層領導在職5星期專業培訓課程，詳情稍後將上載於教育局網頁培訓行事曆；局方亦會由本學年起，向參加者所屬的幼稚園提供代課教師津貼，以便利幼稚園安排教師修讀。

在2021/22學年，持有幼兒教育證書或以上資歷的代課教師津貼額為每天991元；持有其他資歷的代課教師，津貼額則為每天377元。

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責任編輯：馮琪雅