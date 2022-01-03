  • 18°C
香港時間 : 2022103日 (週一) 19:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反面教材】碩士父母育成「學渣」兒子愛駁嘴　學霸媽悲嘆：老公激到心絞痛

育兒經 18:59 2022/01/03

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

內地一名媽媽訴苦稱，自己和丈夫皆是碩士畢業，但兒子遺傳不到他們的基因，更成為一名「學渣」。

俗語有云「虎父無犬子」，但未必人人合用。內地一名碩士畢業的媽媽拍片分享，表示自己和丈夫皆是一流大學碩士畢業，誕下兒子後亦用心栽培，丈夫更是每天陪兒子讀書，可是兒子讀高中後愈來愈討厭讀書，成為了一名學渣，更喜歡駁嘴激到爸爸2次心絞痛！

綜合內地傳媒報道，一名來自北京的媽媽拍片分享了自己的育兒經驗，並道出自己和丈夫都是一流大學碩士畢業，畢業後通過人才引進順利入籍北京。這對雙學霸夫妻以為下一代會有遺傳，但事實卻非如此。

最新影片推介︰曾歷讀書壓力大每次考試嘔吐　梁麗翹拒做虎媽實踐蒙特梭利教女

小一起每天陪太子讀書

丈夫非常著緊兒子的學業，從兒子一年級開始，便幾乎每天陪太子讀書，可是直到兒子升上高三（相等香港中六），卻開始討厭讀書，且成績一落千丈，甚至成為了班中的學渣。

媽媽嘆謂，兒子就讀的學區一本（大多數是全國重點大學）升學率就高達70%，現在別說一本，連三本都考不上，兒子若能順利高中畢業已經不錯了。

媽媽表示丈夫曾被兒子激到2次心絞痛。（微博圖片）

她不明白自己與丈夫都是一流大學碩士畢業，為何兒子讀書卻一塌糊塗，一點基因也沒有遺傳？而令她最無奈的是，兒子讀書差都算了，還特別喜歡跟他們駁嘴。

老公因此被氣到2次心絞痛，現在我們已經對孩子沒有任何期待，他只要平安健康快樂就好。

網民︰對孩子期望過高有反效果

影片引起內地網民熱論，不少網民認為，應是父母對孩子期望過高，令孩子討厭讀書；或者兒子真的遺傳不到父母的基因，有平庸父母生出優秀孩子，也有知識分子誕下平庸的孩子，勸學霸媽媽接受兒子的平庸。更多網民留言點擊下圖︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【父母之道】教功課壓力爆煲破壞親子關係　4孩媽媽馬露明︰家長先以身作則控制情緒
14:54 2021/11/04
【父母之道】教功課壓力爆煲破壞親子關係　4孩媽媽馬露明︰家長先以身作則控制情緒
【驚嚇蛋糕】9歲兒厭世收「功課生日蛋糕」　媽媽另類祝福︰地球不毀滅都要寫作業
13:45 2021/09/20
【驚嚇蛋糕】9歲兒厭世收「功課生日蛋糕」　媽媽另類祝福︰地球不毀滅都要寫作業
【教女辛酸】女兒做數學功課教極唔識　爸爸激動咆哮致下巴甩骹
16:58 2021/09/16
【教女辛酸】女兒做數學功課教極唔識　爸爸激動咆哮致下巴甩骹

你可能感興趣

【父母之道】教功課壓力爆煲破壞親子關係　4孩媽媽馬露明︰家長先以身作則控制情緒
14:54 2021/11/04
【父母之道】教功課壓力爆煲破壞親子關係　4孩媽媽馬露明︰家長先以身作則控制情緒
【驚嚇蛋糕】9歲兒厭世收「功課生日蛋糕」　媽媽另類祝福︰地球不毀滅都要寫作業
13:45 2021/09/20
【驚嚇蛋糕】9歲兒厭世收「功課生日蛋糕」　媽媽另類祝福︰地球不毀滅都要寫作業
【教女辛酸】女兒做數學功課教極唔識　爸爸激動咆哮致下巴甩骹
16:58 2021/09/16
【教女辛酸】女兒做數學功課教極唔識　爸爸激動咆哮致下巴甩骹
家庭教育 育兒心得 功課壓力 中小學教育 碩士 心絞痛 中國 北京

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘