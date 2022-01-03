【反面教材】碩士父母育成「學渣」兒子愛駁嘴　學霸媽悲嘆：老公激到心絞痛

▲ 內地一名媽媽訴苦稱，自己和丈夫皆是碩士畢業，但兒子遺傳不到他們的基因，更成為一名「學渣」。

俗語有云「虎父無犬子」，但未必人人合用。內地一名碩士畢業的媽媽拍片分享，表示自己和丈夫皆是一流大學碩士畢業，誕下兒子後亦用心栽培，丈夫更是每天陪兒子讀書，可是兒子讀高中後愈來愈討厭讀書，成為了一名學渣，更喜歡駁嘴激到爸爸2次心絞痛！

綜合內地傳媒報道，一名來自北京的媽媽拍片分享了自己的育兒經驗，並道出自己和丈夫都是一流大學碩士畢業，畢業後通過人才引進順利入籍北京。這對雙學霸夫妻以為下一代會有遺傳，但事實卻非如此。

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小一起每天陪太子讀書

丈夫非常著緊兒子的學業，從兒子一年級開始，便幾乎每天陪太子讀書，可是直到兒子升上高三（相等香港中六），卻開始討厭讀書，且成績一落千丈，甚至成為了班中的學渣。

媽媽嘆謂，兒子就讀的學區一本（大多數是全國重點大學）升學率就高達70%，現在別說一本，連三本都考不上，兒子若能順利高中畢業已經不錯了。

▲ 媽媽表示丈夫曾被兒子激到2次心絞痛。（微博圖片）

她不明白自己與丈夫都是一流大學碩士畢業，為何兒子讀書卻一塌糊塗，一點基因也沒有遺傳？而令她最無奈的是，兒子讀書差都算了，還特別喜歡跟他們駁嘴。

老公因此被氣到2次心絞痛，現在我們已經對孩子沒有任何期待，他只要平安健康快樂就好。

網民︰對孩子期望過高有反效果

影片引起內地網民熱論，不少網民認為，應是父母對孩子期望過高，令孩子討厭讀書；或者兒子真的遺傳不到父母的基因，有平庸父母生出優秀孩子，也有知識分子誕下平庸的孩子，勸學霸媽媽接受兒子的平庸。更多網民留言點擊下圖︰

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責任編輯︰王明芳