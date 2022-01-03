【立法會宣誓】中聯辦：場地首次懸掛國徽體現「一國兩制」　港澳辦稱儀式展現良好精神風貌

▲ 立法會新任議員宣誓。（陳永康攝）

新一屆立法會議員今日完成宣誓，中聯辦發言人發聲明，稱相信新一屆立法會能夠按照基本法規定的職權履職盡責，堅決維護行政主導體制。國務院港澳辦發言人則表示，今日儀式莊重嚴肅，展現立法會議員們的良好精神風貌。

中聯辦發言人指，立法會議員宣誓的場地首次懸掛國徽，體現「一國兩制」下香港作為中華人民共和國一個地方行政區域的法律地位，是「愛國者治港」原則在立法機關得以推進落實的寫照。發言人續指，公職人員宣誓效忠制度的進一步確立和完善，體現了基本法確立的行政主導體制的應有之義。

發言人表示，期待所有議員不改初心，堅守為民服務的承諾，在行政長官帶領下，與特區政府和社會各界共同努力，合力解決突出的經濟民生問題，積極促進社會公平正義，開創香港更加美好的未來。

港澳辦發言人則指，立法會作為立法機關，在香港特區治理體系中地位重要、職責重大，稱全體議員要當好「一國兩制」的守護者、民意代表者，並要精誠團結合作、理性務實議政，有力破解影響香港經濟社會發展和長治久安的突出問題，當好良政善治的推動者，以及中港融合發展的促進者。

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責任編輯：陳葆琳