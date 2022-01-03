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【亞博館】疫情後首辦實體頒獎禮　Arena全面翻新配備吸音板呈現絕佳音質環境

休閒消費 17:25 2022/01/03

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

今屆叱咤樂壇流行榜頒獎典禮重返亞洲國際博覽館舉辦，同時是疫情以來首次恢復為設有觀眾席的實體形式。為迎接更多觀眾一同見證樂壇盛事，Arena 剛全面翻新，並引入全新自動「伸縮階梯座位系統」，就算疫情下場地人數限制入座八成半，仍可同時招待超過一萬名觀眾，場面熱鬧。

翻新後的亞博館引入全新自動「伸縮階梯座位系統」，可加快裝拆工程時間，座位及舞台設計安排更具彈性，以配合大型製作。另外牆身特別加裝經過精密聲學計算的吸音板，可以呈現絕佳的音質環境。全新座位系統連同全新座位標示及指示牌，指引更清晰。「伸縮階梯座位系統」為6億港元升級計劃的重點，撇除入座率限制，連同企位場館可容納多達 14,000 名賓客 。

館內所有洗手間，包括觀眾洗手間、貴賓和表演者專用洗手間已完成升級工程。館內 75%的男洗手間可因應活動需要轉換為女洗手間，內置可延伸的分隔屏風以作靈活轉換，有助減省輪候時間，特別照顧吸納大量女性觀眾的演唱會。洗手設施已安裝 Ozone 淨水消毒系統， 採用專利電解技術，將自來水轉化成具殺菌、除臭效果的活氧水，絕無添加化學藥品，保障訪客健康。

責任編輯：羅嘉欣

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