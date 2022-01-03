【宮外孕】30歲女子腹痛下體出血服止痛藥喪命　醫生揭宮外孕破裂致死

▲ 一名女子腹部劇痛只吃止痛藥硬撐，陰道異常出血當經血，隔日喪命，被揭宮外孕破裂致死。

陰道不正常出血要小心！最近有台灣婦產科醫生分享病例指，一名30歲女子腹部劇痛，靠服用止痛藥硬撐，陰道異常出血亦只當經血，結果服藥後隔日身亡，送院後證實是子宮外孕破裂，流血致死。醫生提醒， 要留意宮外孕三大症狀，盡早求醫。

陰道異常出血當經血

台灣婦產科醫生鄭丞傑當地節目《醫師好辣》中分享病例指，該名30歲女子腹痛，痛得快要昏倒，但礙於疫情，只自行服用止痛藥撐下去；女子服藥數次後昏睡，翌日被家人發現一睡不醒，全身僵硬死亡。送院照超聲波後，醫生發現她肚子裡面全是血，證實是子宮外孕破裂，內出血導致身亡。

鄭醫生指，病例在當地罕見，因為月經遲來1至2星期時，可透過超聲波得知孕婦是否宮外孕。不過，該名女子陰道異常出血，卻誤當經血，以為月經來了，不知那是因為宮外孕而流血。她由劇痛轉為血液刺激腹膜悶悶的痛，就如溫水煮蛙，流血流到死亡。醫生估計，該女子腹腔有逾3,000毫升血。

最新影片：

鄭醫生表示，宮外孕三大症狀是：月經遲來、陰道異常微量出血、下腹疼痛。宮外孕大部份情況發生在輸卵管，因為該處結構較薄、地基不穩，無法著床，通常2至3星期就會破裂。他強調，一旦月經遲來，或是陰道異常出血，就應求醫，若能及早診斷，或可避免。

宮外孕成因及先兆

本港婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時表示，大約平均每500個孕婦就有一個出現宮外孕情況。宮外孕，即胎兒生長在子宮外的地方，當中有90%情況都發生在輸卵管，但亦有機會發生在卵巢、子宮外的腹腔或子宮頸等位置。宮外孕有機會出現輸卵管爆裂風險，導致腹腔內出血，故不能繼續懷孕。

引起宮外孕的成因不明，方醫生指出，有小部分病例是因為曾有輸卵管發炎（尤其是由於衣原體導致的炎症）或接受輸卵管相關手術，令輸卵管通道受阻，受精卵不能到達子宮生長，而停留在輸卵管生長，引致宮外孕。另外，亦可能因某些預防胚胎在子宮內著床的避孕法，例如子宮環，提高了受精卵於子宮外著床的機會，導致宮外孕。

點擊圖片看宮外孕先兆：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

治療方法及高危一族

宮外孕有何治療方法？曾有過宮外孕，會影響日後懷孕機會嗎？點擊圖片看方醫生講解：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣