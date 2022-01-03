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【新冠肺炎】多名外傭在沙田萬怡酒店確診　歐家榮指酒店內有傳播鏈可能性低

社會 17:34 2022/01/03

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生。（ 陳永康攝）

本港受到Omicron變種病毒的威脅，望月樓群組至今至少6人確診及初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（3日）下午交代疫情最新消息。

歐家榮指，在今日確診個案中，有20宗來自菲律賓，有19宗為新來港外籍傭工，有7宗在機場檢測呈陽性，另有13宗在入住檢疫酒店後才驗出陽性。他指，有13宗檢疫酒店發現陽性的個案，有10宗都是入住沙田萬怡酒店，另外3人在竹篙灣檢疫中心確診。10宗在萬怡酒店確診的個案分別住在不同樓層，在28樓有4宗個案，29樓有6宗個案。

歐家榮表示，經初步調查他們可能是在當地接觸同樣源頭而確診、或是機場、飛機上感染，因為這10宗個案都是在第3日樣本呈陽性，及其CT值顯示在沙田萬怡酒店內有傳播的可能性低。

不過，他指由於在短時間內有大量人在沙田萬怡酒店確診，為審慎起見已安排酒店同一樓層的住客及員工加密檢測，需於未來一周每日要接受檢測。

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記者：李榮忠

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