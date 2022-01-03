  • 18°C
香港時間 : 2022103日 (週一) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會宣誓】特首確全體議員今宣誓有效　會議廳將繼續懸掛國徽

政治 17:37 2022/01/03

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

監誓人特首林鄭月娥，確定全體90位議員宣誓有效。（陳永康攝）

90名立法會議員今日在立法會綜合大樓會議廳，進行第七屆立法會議員宣誓儀式，並首次由特首林鄭月娥監誓。特首確定，全體90位候任立法會議員的宣誓，為有效宣誓。

《基本法》第104條規定，立法會議員在就職時必須依法宣誓擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，監誓人負有確保宣誓合法進行的責任，對符合該《解釋》和香港特別行政區法律規定的宣誓，應確定為有效宣誓；對不符合該《解釋》和香港特別行政區法律規定的宣誓，應確定為無效宣誓，並不得重新安排宣誓。立法會去年5月修例，訂明行政長官或其授權人士為立法會議員宣誓的監誓人，最終林鄭決定由她親自監誓。

民建聯陳克勤上午宣誓時一度失誤，忘記舉起右手宣讀誓詞；而工聯會陸頌雄及新思維狄志遠，則宣誓時讀漏字，即時被立法會秘書長陳維安要求再次朗讀誓詞。特首下午根據《基本法》所訂下的原則及相關的法律規定，確定全體90位候任立法會議員的宣誓為有效宣誓。

立法會會議廳將繼續懸掛國徽及區徽。（立法會秘書處相片）

另外，今屆宣誓儀式亦是第一次設有奏唱國歌環節，而原本掛在主席椅後方的區徽，亦因宣誓安排換成國徽。立法會秘書處總務部今日表示，根據《立法會行政管理委員會條例》，經諮詢3位第六屆行管會的當然成員梁君彥、李慧琼及馬逢國意見後，已決定在立法會會議廳懸掛國徽及區徽，而有關工程計劃於2022年1月12日前完成。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

相關文章

立法會議員宣誓　陳克勤無舉右手　陸頌雄狄志遠讀漏字
今日 14:57
立法會議員宣誓　陳克勤無舉右手　陸頌雄狄志遠讀漏字
【立法會】管浩鳴辭去聖公會教省秘書長職務　冀更好履行議員職責
今日 16:44
【立法會】管浩鳴辭去聖公會教省秘書長職務　冀更好履行議員職責
【立法會宣誓】中聯辦：場地首次懸掛國徽體現「一國兩制」　港澳辦稱儀式展現良好精神風貌
今日 17:13
【立法會宣誓】中聯辦：場地首次懸掛國徽體現「一國兩制」　港澳辦稱儀式展現良好精神風貌
【立法會宣誓】特首確全體議員今宣誓有效　會議廳將繼續懸掛國徽
今日 17:37
【立法會宣誓】特首確全體議員今宣誓有效　會議廳將繼續懸掛國徽

你可能感興趣

立法會議員宣誓　陳克勤無舉右手　陸頌雄狄志遠讀漏字
今日 14:57
立法會議員宣誓　陳克勤無舉右手　陸頌雄狄志遠讀漏字
【立法會】管浩鳴辭去聖公會教省秘書長職務　冀更好履行議員職責
今日 16:44
【立法會】管浩鳴辭去聖公會教省秘書長職務　冀更好履行議員職責
【立法會宣誓】中聯辦：場地首次懸掛國徽體現「一國兩制」　港澳辦稱儀式展現良好精神風貌
今日 17:13
【立法會宣誓】中聯辦：場地首次懸掛國徽體現「一國兩制」　港澳辦稱儀式展現良好精神風貌
政治 工聯會 狄志遠 陳維安 民建聯 陸頌雄 立法會 林鄭月娥 基本法 陳克勤

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘