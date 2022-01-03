【立法會宣誓】特首確定全體議員今宣誓有效　會議廳將繼續懸掛國徽

▲ 監誓人特首林鄭月娥，確定全體90位議員宣誓有效。（陳永康攝）

90名立法會議員今日在立法會綜合大樓會議廳，進行第七屆立法會議員宣誓儀式，並首次由特首林鄭月娥監誓。特首確定，全體90位候任立法會議員的宣誓，為有效宣誓。

《基本法》第104條規定，立法會議員在就職時必須依法宣誓擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，監誓人負有確保宣誓合法進行的責任，對符合該《解釋》和香港特別行政區法律規定的宣誓，應確定為有效宣誓；對不符合該《解釋》和香港特別行政區法律規定的宣誓，應確定為無效宣誓，並不得重新安排宣誓。立法會去年5月修例，訂明行政長官或其授權人士為立法會議員宣誓的監誓人，最終林鄭決定由她親自監誓。

民建聯陳克勤上午宣誓時一度失誤，忘記舉起右手宣讀誓詞；而工聯會陸頌雄及新思維狄志遠，則宣誓時讀漏字，即時被立法會秘書長陳維安要求再次朗讀誓詞。特首下午根據《基本法》所訂下的原則及相關的法律規定，確定全體90位候任立法會議員的宣誓為有效宣誓。

▲ 立法會會議廳將繼續懸掛國徽及區徽。（立法會秘書處相片）

另外，今屆宣誓儀式亦是第一次設有奏唱國歌環節，而原本掛在會議廳主席椅後方的區徽，亦因宣誓安排換成國徽。立法會秘書處總務部今日表示，根據《立法會行政管理委員會條例》，經諮詢3位 第六屆行管會的當然成員梁君彥、李慧琼及馬逢國意見後，已決定在立法會會議廳懸 掛國徽及區徽，而有關工程計劃於下周三前完成。

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責任編輯：陳葆琳