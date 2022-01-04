【創業追夢】律師轉行做空姐帶CV返工獲挖角　 棄百萬年薪創業賣雜貨

▲ Evon是一名律師，為增廣見識轉職空姐，在航機上遇伯樂，被挖角再當上上肖公司的企業部律師，現在又棄高薪在半山區創業。

果然是性格改變命運！現居香港的馬來西亞籍媽媽何優文（Evon Ho-Wyllie）是一位律師，因想開闊眼界便轉行做空姐，後來在航機工作時被某大公司高層賞識及挖角，便返回「地上」再做律師。

最近她靜極思動，毅然放棄做律師過百萬元的年薪，在半山開設蘇格蘭產品專賣店Clansman Lifestyle，雖然創業後收入大減，但喜歡接受挑戰的她說：「打工要跟公司的框架做事，但做生意就沒有框框可自由發揮，有很大的滿足感。」

▲ Evon手持是蘇格蘭著名品牌Allanton Avenue，出產多款諾羊毛產品，質地舒適。（湯致遠攝）

生於馬來西亞的Evon，自小已想走出家鄉見識世界，當年讀大學時可選擇到澳洲或英國升學，Evon便只以「方便外遊」為決定原則。「我想如選擇澳洲，附近只有新西蘭，旅遊點只有一個，但英國則可以遊遍整個歐洲，所以我最終選去英國。」

至於選擇讀法律的原因，她自言律師並非從小的「我的志願」，只是因讀書時喜歡參加辯論比賽，覺得做律師應該是一個不錯的「表演口才」機會，於是大學便入讀法律系。

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畢業後，Evon原本想留在英國發展，但父母卻想她回到身邊，於是於2001年返大馬並開展做法律工作，她自言當時初入行做律師人工很低，只有大約1,400港元，為了幫補生活，懂普通話、廣東話、英語、馬拉話的她便同時兼任繙譯及司儀的工作，藝人孫燕姿及宣萱到大馬宣傳，便是由她充當繙譯。

▲ Evon說做空姐讓她結識不同國籍的同事，訓練溝通技巧，更有助她日後的創業。（被訪者提供圖片）

做空姐拖着行李箱買餸

做了2至3年律師，不甘平淡的Evon便想嘗試其他行業，但還未有頭緒之際，便發生了一件無心插柳的事件，令她成功轉行。「某天我有個朋友應徵空姐，我便陪她去，原來可以即場面試，我便順便去應徵，怎知我成功了。」Evon就辭掉律師工作，轉職成為一間中東航空公司的空姐。

她原以為飛行生活總是精采，卻是事與願違。「空姐的工作很忙，卻經常做重複工作，我由於長期在餐車取飛機餐，弄到手指頭經常甩皮破損。」

至於一直被視作空姐「bonus」的周遊列國，Evon又不甚嚮往。「我以前在英國讀書時，逢假期都會到歐洲各國旅行，所以其他空姐同事在歐洲不停購物時，我只會拖著一個大行李箱去當地市場買餸，然後帶回大馬家煮飯。」

雖然空姐工作未為她帶來滿足感，但卻讓她有一個很大的得着。「由於每一班航機的機組人員都來自不同國家，故此我要跟不同國籍的人合作，訓練我溝通及相處之道，這是做空姐帶給我最寶貴的經驗。」

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帶著CV工作爭取機會

Evon自言一直不視空姐為終身職業，故此由第一天返工開始，便已把CV（履歷）隨身。「因在飛機上會遇到不同的人，可以爭取機會，某次我遇到一間馬來西亞上市公司的人事部總經理，他很賞識我並問我以前做甚麼職業，我說是律師但他卻不信，我便即時拿出CV，真的嚇了他一跳，隨後我被挖角成為該公司的企業部律師，同時也結束我短短幾年的空姐生涯。」

回到大馬吉隆坡生活後，她便認識了蘇格蘭籍的丈夫，並組織家庭及誕下大兒子，後來因丈夫調職到香港，於是一家三口移居香港，她更做全職媽媽並誕下細仔，當細仔滿兩歲後她重返職場，在香港外資銀行及保險公司做律師。

親往蘇格蘭跟老字號傾談合作

多年來Evon經常跟丈夫回家鄉探親，便漸漸發現蘇格蘭有很多優質的生活用品，在機緣巧合下認識當地一個老字號品牌Arran Sense of Scotland，更驅使她產生創業的念頭。「當時我無意買了這品牌的潤手霜，效果極佳，之後便瘋狂大手買入Arran的各類生活產品，我回家後便膽粗粗寫了一封信給當地的生產商，希望把品牌的產品帶到不同地區，怎知3日後獲接見，我在一星期內取得亞洲區各國的獨家經銷權。」

▲ Evon在半山區居住多年，深感不是地產舖就是洗衣店，所以決定在這區開店讓街坊可買到生活必需品。（湯致遠攝）

做事充滿幹勁的Evon便決定辭去律師工作，於今年5月在中半山開設了Clansman Lifestyle，除了售賣鎮店品牌Arran的護膚品及香薰蠟燭，還有不少蘇格蘭的品牌，包括新興牌子The Scottish Bee Company的石楠花蜂蜜、Allanton Avenue的諾羊毛產品、Gardiners的各式蘇格蘭軟糖、Marc Peters Glass的格拉斯哥玻璃藝術家手作品等。

Evon更事事都親力親為，由元朗貨櫃場提貨、銷售到見客，以及打理在聖誕節期間的銅鑼灣Pop-Up店，她都全程跟到足。工作忙碌，每晚回家已是深夜，兩個兒子已睡着了，她自言深感內疚，故堅持每個周六或日，都會抽一天跟他們共聚天倫。

雖然創業跟做律師年薪過百萬元的收入相差很遠，但Evon笑言創業令她可以盡情發揮。「打工是要依照公司的框架工作，但創業則沒有任何框框，可以做自己喜歡的東西，有無限的可能性。」

記者：招美寶