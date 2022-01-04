【一代宗師】袁和平夥浸大合作搞動作片實驗室　 八爺憶跟王家衛拍戲幾乎反面

▲ 袁和平（右）跟導演蕭惠雄夥同浸大合作「Action Lab」。（攝影：黃建輝）

曾先後為《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）、《臥虎藏龍》、《功夫》任動作指導的袁和平（八爺），早前出席浸會大學的電影講座，透露將會夥同另一導演蕭惠雄參與開拓動作片發展為重點的「Action Lab」計劃，二人早前接受TOPick訪問，分享更多對港式動作片的看法。

袁和平早在進軍荷里活前，已公認是香港動作指導其中一個代表性名字，於浸大任電影學院講師的蕭惠雄，坦言是八爺的忠實影迷，籌備「動作實驗室」也是由八爺而起。

蕭惠雄解釋：「現在好多Marvel電影或劇集，已經很擅長用特效結合動作，八爺都拍過許多西片，可以把他的動作知識去發揮，這成為做『Action Lab』的初衷。」

「袁和平如香港佐治魯卡斯」

他形容袁和平就如香港的佐治魯卡斯，可把其對動作指導的學問變成一個產業。「就如外國的Lucas Films、ILM（Industrial Light & Magic），都是以科技先行，再配合導演去拍攝電影，這是世界的趨勢。」

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蕭惠雄指許多西片的科技如動作捕捉技術，在香港都可做到。因此籌備中的「Action Lab」除有電影系本科生，也有不少碩士生：「加上我們也有財經界的背景，大家用各自的專長去提升動作片產業。」

蕭惠雄指袁和平是動作指導的大師級，由早年的《黃飛鴻》、《少年黃飛鴻之鐵馬騮》，至《廿二世紀殺人網絡》中的月台對打戲、《功夫》六指琴魔的想像力，都令影迷拜服。「我最記得《一代宗師》中，梁朝偉和章子怡在樓梯對打，用招式和眼神產生好感，設計都好精采。」

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八爺憶述：「那場戲王家衛在動作上都全交給我，兩個人慢鏡對望那場其實好難拍，因鏡頭要擺得好近，拍到幾乎反面。」

除王家衛外，周星馳拍戲同樣是不斷精益求精，因此常傳出跟合作的人產生拗撬。八爺坦言：「我是好尊重導演，會盡力配合對方的構思，其實只要能互相尊重，就不會有衝突。」

盼將動作設計變成專業產業

蕭惠雄揚言，搞動作片實驗室希望承傳動作片，因覺得香港的動作片是瑰寶，可以走得更長更遠。不過，袁和平不諱言，動作演員已經斷了層。「現在是後繼無人，但不要緊，沒有人可以去發掘，當年甄子丹、吳京、張晉，以至《臥虎藏龍》章子怡，都是我有份去培育出來，只是現在疫情，各地都封關，近一兩年都好難四出發掘人才。」

▲ 袁和平坦言動作演員斷層。（攝影：黃建輝）

蕭惠雄就指，日後「Action Lab」也可以開展培育人才計劃，或舉辦大型招募。「現在跟好些機構也在洽談，政府也有創意科技資金可申請，我們會去參考，最終目的是開發技術協助電影藝術創作，以及為香港動作發展知識版權庫，以香港為基地，而面向全世界。」「Action Lab」現時預計大約4月會公布計劃詳情，至5 月便會正式啟動。

記者：陳家昌