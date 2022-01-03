【TOPick 好物試用報告】the pulse x 英皇駿景酒店《Get The Fun Up》Staycation 套票(原價$7,444)

試用專員：Pui Man Ngan

小朋友知道可以有幸參與get the fun up staycation 之旅後都十分興奮，一早執好行李整裝待發

酒店房設備齊全，環境整潔，小朋友玩泡泡浴玩足大半小時。因為位置十分方便，我們可以選擇到灣仔或銅鑼灣鬧市食晚餐及甜品

房間仲可以睇到夜景，可以影到五光十色的燈飾，小朋友投入到忘記時間，整晚都不想睡

到第二日酒店有專車載我們到The Pluse 商場，商場外就已經是沙灘，小朋友直衝落去玩沙， 再入商場食下午茶，仲可以用coupon 消費，非常抵食！太陽落山我地就坐酒店專車返銅鑼灣，兩日一夜行程真的十分滿足！

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試用專員：Susan Tse

第一次入住英皇駿景酒店，地點方面，落銅鑼灣同灣仔都好近，午餐、晚餐同宵夜行去買都好方便，而且選擇又多。

中午到the pulse摩洛哥影相，無其他人，可以一小時同小朋友慢慢影相打卡，好後悔無攞多啲道理來影相。影完相用埋滿$700減$500餐飯券食嘢，就跟返酒店車返酒店。

整體感覺不錯，有車接送又方便，好似去咗一個小旅行，值得再去！

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試用專員：Tho Yiu Ming

今次第一次入住英皇駿景酒店,地點雖然有點唔方便,但酒店環境及職員態度也不錯。而房間有落地窗視野寬敞可以改善房間較細的問題。

我們book了下午去淺水灣的體驗活動,但是有點失望...一小時的打卡體驗只是拍攝半小時已經拍完。但那個$700有$500的優惠券真的不錯,不竟淺水灣消費也不便宜吧!

整體上整個staycation都是很難忘及不錯的!

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試用專員：Ellen Cheung

the pulse x 英皇駿景酒店《Get The Fun Up》Staycation 套票，今次入住酒店前，額外加錢升級至行政房，因為有浴缸可以浸浴。入住前酒店電話來安排到the pulse 既來回車時間。入住期間酒店職員好有禮貌又細心，住宿期間需要額外用品都馬上送到，而且酒店房都很乾淨。

第一天在晚上才入住，第二天早上食過免費套餐早餐後，中午到the pulse，但商場並沒有太多商店。到達後上了L3拍照，但不是套大，拍了30分鐘後，便用套票附送既優惠券食下午茶，晚上便坐回酒店車回酒店了。

套票最值得係酒店，反而商場如可選擇下可以不去。