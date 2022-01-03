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【望月樓群組】望月樓與日本餐廳「鳥十」共用同一洗手間　衞生署指洗手間環境樣本呈陰性

社會 17:51 2022/01/03

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（陳永康攝）

本港受到Omicron變種病毒的威脅，望月樓群組至今至少6人確診及初步確診（即看：【下一頁】）。根據資料顯示，望月樓與日本餐廳「鳥十」共用同一洗手間，令人擔心會否因而出現其他傳播鏈。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（3日）表示，當局在上月30日與機電署人員一同到場視察，得知望月樓與日本餐廳「鳥十」相連，惟因兩間餐廳的入口不同，而且兩間餐廳的員工及食客也不會有任何交雜。

他又說，雖然兩間餐廳共用同一洗手間，惟染疫人士並無使用過餐廳的洗手間，而是使用商場的洗手間。不過，為審慎起見，當局早前已在洗手間抽取環境樣本，全部檢測結果呈陰性，加上機電署人員早前曾檢測空氣流動，發現風向是由日本餐廳「鳥十」流向望月樓，而非相反，故認為鳥十的同時段食客不用界定為密切接觸者。另外，他表示當局早前也已發出強檢公告，暫未發現有任何新的個案。

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記者：郭詩詩

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