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【工展會】工展會今日落幕創10億銷售額　廠商會會長：為來年市道打下「強心針」

社會 17:52 2022/01/03

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工展會今日落幕，創下10億總銷售額。（資料圖片）

由廠商會主辦的第55屆工展會今日（3日）落幕。為期24天展期吸引過百萬人次的市民入場，並在聖誕新年的傳統消費旺季及第三期電子消費券發放的帶動下，創下近港幣10億元的銷售總額。

廠商會會長史立德對今屆工展會的成績表示滿意。他指出，在政府防疫政策下，今屆工展會雖然設有入場人數限制，但為期24天展期每天依舊人潮如鯽，場內購物氣氛亦與往屆一樣熱烈，而在12月19日免費乘車日、聖誕節及元旦，人流和生意額更特別理想。他認為今屆工展會釋放本港消費潛力，為來年的經濟市道打下「強心針」。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆亦對今屆工展會取得美滿成績感到十分欣慰。他表示，今屆工展會首度以「線上+線下」雙軌並行，除了為參展商提供多一個渠道進行促銷，亦為市民提供嶄新而方便的購物新體驗。他亦感謝各大參展商和香港市民的鼎力支持和積極配合各項防疫措施，令今屆工展會得以順利舉行。

「工展小姐選舉」亦於今日結束，綜合五輪宣傳活動的表現以及入場市民的投票結果後，新一屆工展小姐的冠、亞、季軍順利誕生，結果由代表昇鋒國際有限公司的張嘉珮摘得桂冠，而代表和興隆潮州花生糖有限公司的王淑雯和傲威國際有限公司的陳韻娜，則分別獲得亞軍和季軍。所有獎項得主及其代表企業獲得總值港幣35萬元現金獎，以及接近港幣86萬元名貴獎品。

雖然「第55屆工展會」已結束，但「網上工展會」將舉辦至下星期一（10日）。詳情即看：【下一頁

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記者：黃穎津

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