【新冠肺炎】梁卓偉指望月樓暫無第三代傳播毋需收緊社交距離措施　未來兩周是危險期亦是關鍵

▲ 港大醫學院長、政府專家顧問團成員梁卓偉認為本港現階段毋須即時收緊社交距離措施。（陳國峰攝）

又一城望月樓群組持續擴大，港大醫學院長、政府專家顧問團成員梁卓偉於今（3日）出席記者會時提到，該群組至今暫未出現第3代傳播，故認為本港毋須即時收緊社交距離措施，但港府需做應對的準備，若發生第三代傳播，要在24小時內啟動收緊社交距離措施。

梁卓偉解釋，現時望月樓群組的病毒傳播暫出現第1代及第2代的傳播，未見到第3代的感染者，稱未來兩周是危險期亦是最關鍵，需留意追蹤個案時有否走漏眼，令第3代患者出現，令疫情失控。他十分肯定地指望月樓的傳播為空氣傳播，因受感染者相隔距離遠仍中招，難以其他傳播方式解釋，包括飛沫傳播，稱現時若是飛沫傳播，餐廳侍應的感染風險較食客大，但至今仍未有相關確診個案。

梁卓偉指，若在檢測、社區圍封及污水檢驗並無發現，社會可以鬆一口氣，但仍不能掉以輕心，本港已經歷相當高風險的聖誕新年長假期，期間或易見傳播。他又指，一般餐廳難以做到負壓病房，只能多設置空氣清新機補救措施，減低傳播風險，又提醒長者不要抗拒坐「風口位」，情願帶多件衫，在空氣流通的位置用膳。

另外，社區組織協會等組織今日就政府將諮詢關於基層醫療健康發展藍圖，發布「基層醫療健康願景」文件。多個組織提出，基層醫療健康應有4個具體目標，包括宣傳健康知識、進行疾病預防、早期介入以及社區復康服務。

團體建議，港府應將病人自助組織納入基層醫療健康系統中，有助病人獲取資訊。政府亦應將病人自助組織納入服務及政策諮詢架構，邀請病人組織加入服務策劃工作。

港大醫學院院長梁卓偉承認，自醫管局成立後，基層醫療發展明顯落後，亦指病人輪候時間長，會衍生更多不理想的情況，例如醫生診症時間緊拙，「病人坐都未坐定就行返出嚟」。他認為，本港應成立法定基層醫療統籌局，「成為基層人士的醫管局」，以整合民政及社福事務等與基層醫療相關的部門，部門與部門之間可統一協調，盡快解決基層醫療問題。

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記者：洪芷晴