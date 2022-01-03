【新冠肺炎】梁卓偉指望月樓暫無第三代傳播毋需收緊社交距離措施 未來兩周是危險期亦是關鍵
又一城望月樓群組持續擴大，港大醫學院長、政府專家顧問團成員梁卓偉於今（3日）出席記者會時提到，該群組至今暫未出現第3代傳播，故認為本港毋須即時收緊社交距離措施，但港府需做應對的準備，若發生第三代傳播，要在24小時內啟動收緊社交距離措施。
梁卓偉解釋，現時望月樓群組的病毒傳播暫出現第1代及第2代的傳播，未見到第3代的感染者，稱未來兩周是危險期亦是最關鍵，需留意追蹤個案時有否走漏眼，令第3代患者出現，令疫情失控。他十分肯定地指望月樓的傳播為空氣傳播，因受感染者相隔距離遠仍中招，難以其他傳播方式解釋，包括飛沫傳播，稱現時若是飛沫傳播，餐廳侍應的感染風險較食客大，但至今仍未有相關確診個案。
梁卓偉指，若在檢測、社區圍封及污水檢驗並無發現，社會可以鬆一口氣，但仍不能掉以輕心，本港已經歷相當高風險的聖誕新年長假期，期間或易見傳播。他又指，一般餐廳難以做到負壓病房，只能多設置空氣清新機補救措施，減低傳播風險，又提醒長者不要抗拒坐「風口位」，情願帶多件衫，在空氣流通的位置用膳。
另外，社區組織協會等組織今日就政府將諮詢關於基層醫療健康發展藍圖，發布「基層醫療健康願景」文件。多個組織提出，基層醫療健康應有4個具體目標，包括宣傳健康知識、進行疾病預防、早期介入以及社區復康服務。
團體建議，港府應將病人自助組織納入基層醫療健康系統中，有助病人獲取資訊。政府亦應將病人自助組織納入服務及政策諮詢架構，邀請病人組織加入服務策劃工作。
港大醫學院院長梁卓偉承認，自醫管局成立後，基層醫療發展明顯落後，亦指病人輪候時間長，會衍生更多不理想的情況，例如醫生診症時間緊拙，「病人坐都未坐定就行返出嚟」。他認為，本港應成立法定基層醫療統籌局，「成為基層人士的醫管局」，以整合民政及社福事務等與基層醫療相關的部門，部門與部門之間可統一協調，盡快解決基層醫療問題。
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記者：洪芷晴