【新冠肺炎】菲律賓航班熔斷外傭供不應求或叫價7000　僱傭公會促檢視當地檢測

▲ 香港僱傭工會主席陳東風指本地供不應求情況嚴重，若想聘請照顧老人家、兒童的費用，起碼要月薪7000元。（冼偉倫攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出今日的28宗輸入個案中，有20宗均為菲律賓抵港人士，大部分為外傭。而早前菲律賓航空公司、宿霧太平洋航空相繼熔斷，香港僱傭公會主席陳東風指本地供不應求情況嚴重，若想聘請照顧老人家、兒童的菲傭，起碼要月薪7000元。他又指，菲傭抵港之前48小時內需要有陰性檢測證明，而今突增20宗菲律賓輸入個案或有蹊蹺，他促港府與菲律賓政府一齊檢視當地病毒檢測狀況。

陳東風表示，早前菲律賓的航班已經陸續熔斷，未來14日內都不會有菲傭抵港。他指，菲律賓當地的外傭難來港，本地打擊跳工亦使得人員進一步流失，本地聘請外傭緊張。他指，現時若想在本地聘請外傭，起碼需要6,500港元，若是要照顧癱瘓老人家或幼兒，月薪起碼需要7000元。

他表示，菲傭若想來港，需要持48小時內的陰性證明才可以登機，而今日一日就大增20宗個案，且均為12月30日搭乘PR300航班及1月1日CX906航班抵港，他認為事有蹊蹺，或是當地的檢測不嚴謹。他舉例，本港亦曾出現檢測機構出紕漏的狀況，當局會根據情況有相應的罰則；惟菲律賓的檢測中心沒有相應的措施，推測或難免有不良中介藉此一搏。

歐家榮指，今日20宗來自菲律賓的確診個案中有七宗在機場檢測已找到，另有13宗在入住檢疫酒店後才驗出陽性。13宗檢疫期間才發現的個案，有10都是入住沙田萬怡酒店，初步調查未見酒店內有傳播，不過審慎起已安排同層住客加密檢測，未來一周每日要接受檢測，並會要求酒店安排員工都每日檢測。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：袁澍