【網媒停運】狄志遠：港人憂言論自由及新聞自由　籲警詳細解釋執法理據

▲ 新思維狄志遠。（陳永康攝）

《立場新聞》多名前任或現任高層被捕，上周三宣布停運。另一網媒《眾新聞》亦將於明日起停止營運。新思維狄志遠指，現時現象令香港市民擔心言論自由及新聞自由，希望有關部門或警方，可以詳細解釋執法的理據。

被問及會否擔心香港缺少獨立的聲音，變成「一言堂」的社會？他則稱，當然希望社會有多元聲音，強調言論自由及新聞自由，是推動社會進步很重要的力量：「社會的真相或者社會不同的角度。是透過傳媒告訴我們，你看無論官員、議員也好，每天看很多新聞，才能夠掌握社會的脈搏。」

狄志遠強調，如《基本法》所指，必須確保言論自由、新聞自由不能受到打擊，警方執法過程，必須令香港選民有這個信心。他表示，明白現時業界對於新聞自由及言論自由有憂慮，認為警方及執法部門，必須詳細解釋執法的理據、原因，以及執法的基礎。



另外，他又提及，希望特區政府重新思考行政立法關係，不要覺得反對派在議會內沒有影響力，流程則很容易通過，政府應與立法會互相合作，尊重立法會作為民意的機構。

狄志遠又表示，議會和諧並不代表萬事順利，重申不同意議會沒有爭拗，則代表社會撕裂已經消失。他說，無論立法會和政府，其重要工作，均是挽回市民對整個社會的信心。

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記者：陳葆琳