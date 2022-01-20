【奮鬥故事】紙巾廠回流香港「開荒」　疫下盼為港出一分力

2020年新冠疫情開始爆發的陰霾下，本港經濟一度大受打擊，多個行業從業員生計受影響，在疫市下仍有港人「盡地一搏」，回流香港開設工廠。製造本地紙巾品牌「hohk」的天能紙業有限公司總經理容碩鋒形容，當時是受港人紛紛開設口罩工廠啟發，希望繼續做好生產，爭取香港人支持本地製造的產品。

作為唯一本地設廠的紙巾業「拓荒者」，須面對成本上漲、配套及人才不足的難題，容碩鋒說在疫情中，更想為香港出一分力，即使在反對聲下亦決心為這個地方貢獻︰

每個人都炒樓炒股票，都總要有人做其他事，我相信我們繼續做，就能啟發到其他人。

容碩峰位於將軍澳的廠房分為兩部分，分別製造盒裝及包裝紙巾。製造紙巾的第一步驟是糾偏，確保原紙沒有走位；機器會將其壓乾，確保表面平滑；其後會進行壓花的步驟，將花紋印到紙巾上；最後會進行摺疊及切割。

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本港盛極一時的製造業近數十年逐漸式微，大部分廠房遷到內地，容碩鋒家族的紙巾廠亦一樣。其家族生意約80年代於沙田火炭開始，輾轉紮根內地20年，有約300名工人，除了自家品牌，亦會承接其他牌子，為其生產。容碩鋒於加拿大大學畢業後回國打理家族生意，至今已入行17年。他笑言，生意最鼎盛時期，超級市場中價錢最貴及最便宜的紙巾，均由其工廠出品。

但於2020年，容碩鋒卻決定另起爐灶，回港重新打造一個紙巾品牌。由之前管理300人，到現時僅得8名員工，容碩鋒說，整個決定始於對香港的情意結。他憶述，新冠疫情伊始出現搶購廁紙、口罩，加上口罩廠的盛行，啟發他回港設廠的念頭。

不過，將廠房搬到香港都受到不少反對聲音，他笑指到現時都仍有人會制止，又說工作辛苦了很多，以往8成力可做到120%的水平，但現時用120%的力，只做到3成。他又說，於港設廠的生產成本較高，雖然機械自動化下所需人手減少，但僱員的薪金較內地高，而整體工業配套不足等因素，令工作難上加難︰

內地四處都是工業城市，因此有強勁的配套，機器維修、零件購買都有，但於香港，差不多是全部沒有，即使不計算因此而額外付出的金錢，只談方便程度，都已經相差甚遠。

▲ 容碩鋒於2020年決定在港開設廠房。（陳永康攝）

他又慨嘆，本港雖很多工程相關的學科，但要聘請人才進入生產行業，卻一點也不易︰「很可惜，因為在香港做生產，不會比做地產、金融好賺錢，他們的薪金可能是比我們多好多倍。」不過容碩峰卻認為，香港有很大的市場。他指出，本港目前的消費者潮流是愈來愈注重產品安全，而在香港製造的產品，或可以提供更好的品質檢測，亦可以在產品安全給予用家更大的信心。

面對重重難關，容碩峰覺得總要有人帶頭嘗試，盼望可借一小步，帶動到行業發展︰

疫情期間，雖然我們只是一間工廠，幫不到很多人，但是我們可以成為開始做這件事的人，令到日後有更多人可以加入這個行列。每個人都炒樓炒股票，都總要有人做其他事，我相信我們繼續做，就能啟發到其他人，就如一開始我們亦是受口罩廠啟發。

容碩鋒直言，工廠要做到回本兼賺錢仍有很長的路要走，到目前為止都未算是很順利，正努力爭取更多銷售點，初步目標是1年內，可以做到市佔率達5% ，

加洲人會買加洲橙；日本人都喜歡駕駛日本品牌的車，香港人會否亦可支持本地的製造業呢？

他強調，會繼續做好生產，爭取香港人支持本地製造的產品。雖然將廠房搬回香港令生產成本上升，但容碩鋒認為，亦令工作更富靈活性。他說，香港是公司現階段唯一市場，因此品牌設計時亦花心思貼近港人的普遍喜好，「我希望可以整到隻紙巾盒出嚟，係啲人唔使再用個紙巾套笠住佢。」

容碩鋒說，廠房設在香港令生產時靈活性增加，包括可以選擇更多來自不同產地的原材料，每張定單可做的數量亦具彈性。因應靈活性增加，工廠亦接受數量較少的定單，更曾為本地男團的粉絲製造應援物資，將偶像的頭像印在紙巾上。

▲ 工廠目前有8名員工。（陳永康攝）

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記者：黃悅晴