【全民造星IV】Ash離婚獲前夫再發文護航　鍾卓穎疑出軌偷食MC張天賦？

在ViuTV《全民造星IV》的23歲人妻Ash（鍾卓穎），雖然在分組賽第一回合就出局，但憑甜美外表獲不少廣告商垂青。

可是在今日（1月3日），Ash被爆與丈夫離婚，她亦在清晨發文承認此事，並強調是和平分開：「感情係兩個人之間嘅事情，我哋由朋友關係認識到今日，而無可奈何地要結束呢段關係，過程有開心有眼淚付出同回憶。」

至於她的前夫阿龍在個人社交平台發文表明仍然深愛Ash。

【全民造星IV】鍾卓穎承認與丈夫離婚 Ash前夫發文表不捨：會重新追求你

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前夫力撐Ash

可是同時有網民不斷揭Ash黑歷史，指她其實是雙面人，表面是清純白衣天使，實際在中學時曾欺凌同學，甚至指她是因為出軌才導致離婚。

不過她的前夫阿龍在今日（1月3日）下午又再發文，力撐前妻，強調二人是在和平情況下離婚：「我跟卓穎是和平分開，希望各自都有更好的人生，我看了很多人講了很多話都不去證實就在抹黑。」

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Ash疑搭上張天賦

阿龍同時又把離婚責任全扛在自己身上：「他並不時為了當明星不要我，是我一而再再而三的讓他失望，導致現在的情況」。

另外，他指網上流傳Ash與異性的親熱照片，部分其實是Ash與親生哥哥及同學的合照，更指Ash心地善良，希望大家不要再被網絡誤導。

可是網上另流傳一張疑Ash搭上新人王MC張天賦的照片，網民指相中二人在是上個月的平安夜同於黃埔某超市購物。可是其實此照片影得不太清楚二人的樣子，但網民用平時衣著打扮斷定相中人是Ash與MC張天賦。

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前夫解釋Ash與MC出席慶功

Ash為MC張天賦新歌《時候不早》MV的女主角，所以二人認識不為奇。

其實有網友在Ash前夫阿龍的最新帖文下留言稱：「難怪平安夜那晚在黃埔超市見到Ash同MC一齊買東西......」至於阿龍回應：「不是啊平安夜他跟我一起過啊。你是看到幽靈嗎」

可是該網民反問：「當晚8時左右，你確定你跟Ash在一起？」而Ash前夫轉話題稱：「好啦不要再說這些了，要開開心心的過每一天」。

然後阿龍解釋當日是慶功宴，所以Ash與MC一起而已。