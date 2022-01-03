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【瘋狂駕駛】紅磡無牌私家車撼警車逃去　警員一度擎槍

社會 19:45 2022/01/03

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

紅磡崇安街18號半島廣場發生或可疑車輛狂撞警車逃去案件。

今日(3日)約3時，紅磡崇安街18號半島廣場發生或可疑車輛狂撞警車逃去案件。

今日下午約3時，一輛車頭沒有掛上車牌的黑色私家車，被保安員發現可疑，於是暗中報警求助。警方一部巡邏小隊2名警員警車到場調查期間，於停車場6樓發現可疑私家車，警員發現私家車上除男司機外另有女乘客及兩名約6歲女童，調查期間司機突然發難褪車，並撞向警車車頭及左車身，警車車尾復撞向另一輛停泊中的房車，警員遇襲拔出佩槍戒備，惟私家車沒有停下，反而高速逃離現場，期間私家車駛落5樓時逆線撞向一部正駛上6樓停車場的客貨車，隨後撞毀1樓出口閘桿逃離現場。

被撞警車車頭刮花，左車身被撞凹，,而房車車頭被刮花，客貨車左車身輕微損毀，客貨車女司機及男乘客報稱不適由救護車送院治理，警方正追緝涉事私家車。

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記者：黃傑偉

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