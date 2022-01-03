【基層醫療】基層團體就醫療藍圖提四大目標　梁卓偉倡設法定基層醫療統籌局統一協調

▲ 食物及環境衞生局今年內將就「基層醫療健康發展藍圖」進行諮詢，有團體就藍圖提出4個具體目標，包括宣傳健康知識、疾病預防、早期介入以及社區復康服務。(陳國峰攝)

社區組織協會等組織今日就政府將諮詢關於基層醫療健康發展藍圖，發布「基層醫療健康願景」文件。多個組織提出，基層醫療健康應有4個具體目標，包括宣傳健康知識、疾病預防、早期介入以及社區復康服務。基層醫療健康發展督導委員會成員之一、港大醫學院院長梁卓偉認為，現時最重要是落實針對基層醫療，成立法定醫療統籌局，作為推動基層醫療政策。

香港社區組織協會就藍圖，聯同長期病患者關注醫療改革聯席及老人權益聯盟提出「基層醫療健康願景」，表達長期病患者及基層長者對醫療健康的期望。聯席就基層醫療健康提出4個具體目標，包括宣傳健康知識、疾病預防、早期介入以及社區復康服務。當中建議政府應訂立健康指標，及提供每年的健康檢查、透過整合現時由不同機構所提供的復康服務，善用社會資源，加多醫社連結；設立社區藥劑服務，方便社區内的長期病患領取藥物，減低病患者於公立醫院藥房的輪候時間等。

團體亦建議，港府應將病人自助組織納入基層醫療健康系統中，有助病人獲取資訊。政府亦應將病人自助組織納入服務及政策諮詢架構，邀請病人組織加入服務策劃工作。

港大醫學院院長梁卓偉承認，自醫管局成立後，基層醫療發展明顯落後，例如病人輪候時間長，而醫生診症時間緊拙。他認為，本港應成立法定基層醫療統籌局，「成為基層人士的醫管局」，以整合民政及社福事務等與基層醫療相關的部門，部門與部門之間可統一協調，盡快解決基層醫療問題。

梁卓偉於今學年完結時正式離任，將獲委任為賽馬會慈善及社區事務執行總監。被問到未來的工作，他直言，「仲有大半年做緊呢個崗位，所以而家淨係講呢個崗位嘅事，因為我轉工嘅時間係遲過任何第六屆嘅特首，所以到而家都未有特首候選人出嚟呢，我更加無需要去交代7月之後的工作」。

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記者：洪芷晴