【萬千星輝頒獎禮】TVB收復聖誕失地收視報捷　 曾志偉劉丹頒獎190萬觀眾收看

12月25日聖誕夜當晚ViuTV《全民造星IV》總決賽創下《造星》史上平均新高7.7點，反觀同時段的TVB收視下滑，當晚的《男神廚房開業喇！》及《拳王》大結局僅得13.2和12.5點。

至於TVB重頭節目之一的《萬千星輝頒獎典禮2021》在昨晚（1月2日）圓滿結束，各個獎項亦名花有主，當中最受矚目的視帝、視后分別由譚俊彥、林夏薇奪得。

但另一方面，林夏薇撃敗鍾嘉欣及李佳芯引起網民質疑，指賽果不公。不過TVB成功搶得收視，收復聖誕節失地報捷。

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收視較上周大幅攀升

根據CSM媒介研究收視資料顯示，《萬千星輝頒獎典禮2021》跨平台直播收視平均為27.6點，較上周同時段大幅攀升14個收視點，即觀眾逾179萬。

當中最高收視時段於為晚上9時45分錄得，當時由曾志偉、劉丹揭曉及頒發「專業精神獎」予在TVB電視城經營食堂多年的馬慶豪。當晚在場的嘉賓齊起立向馬老闆致敬，此時段收視達29.1點，即觀眾為190萬。

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