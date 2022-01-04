【正能量】東華三院黃鳳翎中學建校45周年　老師率學生環港島Staycation賀校慶

▲ 3位老師及社工率領21名「長跑小組」成員，在聖誕假期舉辦「45周年校慶環島Staycation Run」。（梁偉榮攝）

港人熱愛跑步，適逢今年是東華三院黃鳳翎中學建校45周年，學校3位老師和社工在聖誕假期舉辦「45周年校慶環島Staycation Run」慶祝校慶，在3日2夜內帶領21名學生完成45公里路程，並沿途參觀港島不同名勝景點。

駐校社工壽振飛表示，成立長跑小組初心是希望學生可以放下手機，欣賞土生土長之地。過往小組亦曾帶長跑隊學生跑出香港，如到高雄集訓，認識當地文化。而成立4年以來，小組亦為學校帶來一種正向氛圍，助理校長兼訓導主任陳少偉形容是意外的收獲。

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惟疫情之下，原計劃的沖繩環島跑擱淺，而近年香港又興起Staycation熱潮。於是3位老師和社工嘗試住酒店結合環島跑，在3日2夜長跑過程中遊覽港島各社區景點，包括赤柱、香港大學、大潭等，同時住酒店度假。參與的21名學生中，一半人更只跑過最多10公里，在3天內要完成45公里的路程，是極大挑戰。

參加學生李凱蕎今年就讀中三，她過往一次最多只能跑5公里，而今次環島遊平均一天卻要完成15公里行程。「他們不會讓我自己一個跑，會互相關心。」李凱蕎指，在第二日的行程，一行人途經大潭道往大潭水塘，中間時有如「大坑渠」等崎嶇路段，她在師兄的幫扶下，最終登上水壩。水壩之上風景開闊，一面可俯瞰赤柱，另一面則是靜謐的大水塘，湖光山色與城市風光交錯，李凱蕎亦不禁讚嘆「好靚」。

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記者：黃穎津