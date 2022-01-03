【立法會宣誓】特首本周四禮賓府辦歡迎茶聚　李家超下周二舉行歡迎午宴

▲ 政務司司長李家超。（經資料圖片）

新一立法會議員今日完成宣誓，政務司司長李家超透露，特首林鄭月娥將於1月6日在禮賓府舉行歡迎茶聚，而他則於1月11日在政府總部舉行歡迎午宴，邀請議員出席，與各司局長及部門代表增進了解，交流社會問題。

李家超發表網誌指，香港特區的政治體制是以行政長官為核心的行政主導。《基本法》制定香港的憲制秩序，行政與立法機關各司其職，互相制衡的同時也相互配合。他表示，期待政府與新一屆立法會有良性互動和緊密聯繫，展現良好的議政文化和立法會效能。

他續指，作為政務司司長，會與內務委員會主席及副主席定期會議，聽取和諮詢意見；各司局長、政策局局長、副局長、高級公務員會就政府政策、立法、撥款等建議與議員活躍聯繫及溝通；以及政治助理與議員及其助理緊密接觸及聯繫，積極加強互動。

政府將於1月向內務委員會主席提交本年度的立法建議，當中包括行政長官在《2021年施政報告》中提的立法建議。另外，各政策局會於2月向各事務委員會簡介《2021年施政報告》的重點。

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記者：陳葆琳