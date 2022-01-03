中信大廈議辦格局複雜　徐英偉入內搵議員如「行迷宮」

▲ 某些議員尚未有名牌，以「個別議員」為標示。（徐英偉Facebook相片）

立法會在中信大廈新租用的議員辦公室，為「新丁」議員集中之地，今日列席宣誓儀式的民政事務局局長徐英偉，順道到中信大廈「洗樓」時，坦言新設的辦公室格局複雜，要「行迷宮搵議員」。

新任立法會議員今日完成宣誓，議員席位基本上穩妥，各議員已陸續入伙其辦公室。徐英偉在其社交網分享，今日嘗試走一次議員「須走過的路」，方知道要登記八達通，才可以到達議員辦公室的位置13樓及15樓。

不只「入門難」，徐英偉表示，由於議員辦公室兩邊的格局並不相同，一進內，他亦猶如「行迷宮」一樣。不過，最終徐英偉在議員及助理帶路下，成功找到體育、演藝、文化及出版界霍啟剛，及選委界別議員梁毓偉，並與二人合照。

▲ 徐英偉（中）與梁毓偉（左）及霍啓剛（右）合照。（徐英偉Facebook相片）

這兩位新議員，霍啟剛和梁毓偉的英文名字，同為「Kenneth」，故徐英偉上載合照時，hashtag了「兩個都是Kenneth」。

▲ 陳浩濂除夕到訪立法會議員黃元山。

另外，財經事務及庫務局副局長陳浩濂，在剛過去的除夕夜，亦曾到訪中信大廈與選委界別議員黃元山會面，同時亦成為黃元山議辦的第一個訪客，二人就財經事務相關的政策及立法會事宜交換意見。

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