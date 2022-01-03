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【新冠疫苗】今日逾3.8萬人打針　接種總劑次突破1000萬劑

社會 21:49 2022/01/03

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今日逾3.8萬人打針，接種總劑次突破1000萬劑。（陳國峰攝）

本港接種新冠疫苗人數趨增，今日（22日）單日有逾3.8萬人打針，不但較前日近2.2萬人接種增加，當中逾4成半接種者更屬首劑疫苗接種，至今已接種第一針的合資格人口已近73%，累計疫苗接種總劑次更已破1000萬劑次。

今日有38,411人打針，其中17,717人打首針，其中6,763人打復必泰、10,954人打科興；5,288人打次針，其中2,251人打復必泰、3,037人打科興；15,406人打第3針，其中9,740人打復必泰、5,666人打科興。

累計490.8萬人已打首針，佔合資格人口72.9%，其中309.5萬人打復必泰、181.3萬人打科興；467.4萬人已打次針，佔合資格人口69.4%，其中294.2萬人打復必泰、173.1萬人打科興；42.1萬人已打第三針，其中20.7萬人打復必泰、21.3萬人打科興。

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責任編輯：李榮忠

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