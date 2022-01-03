【新冠疫苗】科大研究指接種疫苗產生的T細胞　仍能應對Omicron

▲ 科大研究指接種疫苗產生的T細胞，仍能應對Omicron。（資料圖片）

早前有研究報告指，現正迅速成為全球最流行的新冠病毒Omicron變異株，能夠避開由疫苗接種或感染新冠肺炎後所產生的抗體免疫反應。香港科技大學和墨爾本大學共同進行的一項研究指，透過接種新冠疫苗或經感染新冠肺炎後所產生的T細胞，仍能應對變異病毒株Omicron，人體T細胞免疫反應也能保護人體避免遭受重症感染。

科大及墨爾本大學團隊昨日於科學雜誌《病毒》中發表研究結果顯示，Omicron實則難以透過突變，逃脫T細胞免疫反應的攻擊。團隊分析了1,500多個被新冠肺炎康復患者及已接種疫苗人士所產生的T細胞識別到、被稱為「抗原表位」的部分新冠病毒蛋白基因，得出相關結論。

共同領導是項研究的墨爾本大學Matthew MCKAY教授表示，雖然暫時為初步研究，但認為有關結論提供了一個正面的訊息。

即使Omicron或者其他變異株能夠逃過人類抗體免疫反應的攻擊，人體T細胞免疫反應也能保護人體避免遭受重症感染。

團隊總括而言，Omicron不太可能逃脫人體T細胞免疫反應的攻擊，預期接種疫苗和加強針後產生的T細胞免疫屏障將能繼續保護大眾，並減少被Omicron或其他病毒變異的感染機率。

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責任編輯：李榮忠